OTS: Schindler Deutschland / Schindler Deutschland begrüßt A.S.T. Aufzüge & ...

Schindler Deutschland begrüßt A.S.T. Aufzüge & Service als neues

Mitglied im Aufzugsverbund Deutschland (FOTO)

Wer­bung Wer­bung

Berlin/Leipzig (ots) - Das Unternehmen A.S.T. Aufzüge & Service Thieme Silex aus

Leipzig wird Teil der Schindler-Familie und bringt umfassendes Know-how im

Bereich Neubau, Modernisierung und Service mit ein

Schindler Deutschland übernimmt die A.S.T. Aufzüge & Service Thieme Silex GmbH

aus Leipzig und begrüßt das Unternehmen mit seinen 35 Mitarbeitenden zum

01.01.2026 als neues Mitglied im Aufzugsverbund Deutschland. Der Aufzugsverbund

Wer­bung Wer­bung

Deutschland ist ein Zusammenschluss lokal und regional aufgestellter

Aufzugsunternehmen im gesamten Bundesgebiet unter dem Dach von Schindler

Deutschland.

Die A.S.T. GmbH wurde 1995 gegründet. Im Jahr 2009 wurde der Geschäftsbetrieb in

eigene Büro- und Lagerräume verlegt, dem heutigen Hauptsitz im Gewerbegebiet

Nordost in Leipzig. Der Gründer Torsten Silex ist bereits im vergangenen Jahr

Wer­bung Wer­bung

aus gesundheitlichen Gründen aus dem operativen Geschäft ausgeschieden.

Mitgründer Silvio Thieme wird dem Unternehmen in neuer Funktion erhalten

bleiben.

"Nach dem erfolgreichen Aufbau und der Expansion unseres Unternehmens standen

wir vor der Aufgabe, die Zukunft von A.S.T. Aufzüge & Service unter veränderten

Rahmenbedingungen verlässlich abzusichern", sagen Silvio Thieme und Torsten

Silex, bisherige Inhaber des Unternehmens. "Umso wichtiger war es uns, A.S.T.

einem vertrauenswürdigen und verlässlichen Partner zu übergeben. Die Strategie

des Aufzugsverbunds Deutschland respektiert und stärkt unsere Identität und

eröffnet gleichzeitig eine nachhaltige Weiterentwicklung des Geschäfts. Damit

sehen wir unsere 35 Mitarbeitenden und unsere Kunden hervorragend aufgehoben."

"Mit A.S.T. Aufzüge & Service gewinnt der Aufzugsverbund Deutschland ein

weiteres traditionsreiches Unternehmen hinzu, das in seiner Region seit vielen

Jahren einen ausgezeichneten Ruf genießt - mit erfahrenen und hochkompetenten

Mitarbeitenden und ausgewiesener Fachkenntnis in Neuanlagen, Modernisierung und

Service", sagt Christian Steinigk, Head of Mergers and Acquisitions bei

Schindler Deutschland. "Gemeinsam mit den neuen Kolleginnen und Kollegen bündeln

wir unsere Stärken, um das operative Geschäft weiter auszubauen und die Kunden

von A.S.T. Aufzüge auch künftig bestmöglich und verlässlich zu betreuen."

Über Schindler

Seit 150 Jahren bewegt Schindler mit seinen Mobilitätslösungen täglich 2

Milliarden Menschen auf der ganzen Welt. Der 1874 gegründete Schindler Konzern

ist ein weltweit führender Anbieter von Aufzügen und Fahrtreppen sowie

zugehörigen Dienstleistungen. Die innovativen und umweltfreundlichen Zutritts-

und Beförderungssysteme prägen maßgeblich die Mobilität urbaner Gesellschaften.

Hinter diesem Erfolg stehen mehr als 69.000 Mitarbeitende in über 100 Ländern.

Schindler Deutschland wurde 1906 als erste Auslandstochter gegründet und ist

heute mit mehr als 4.000 Mitarbeitenden an 70 Standorten präsent.

Text und Bilder stehen für Sie unter http://www.schindler.de im Bereich Presse

zur Verfügung.

Mehr Informationen:

Bianca Berger

Pressestelle

mailto:bianca.berger@schindler.com

+49 30 7029 2908

Frank Plümer

PLÜCOM e.K.

PR | Content | Consultancy

Friedensallee 27 | D-22765 Hamburg

T. +49 (0)40 790 21 89-89

E-Mail: mailto:fp@pluecom.de

Home: http://www.pluecom.de

Registergericht: Amtsgericht Hamburg | HRA 125142

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/80255/6182183

OTS: Schindler Deutschland