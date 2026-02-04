Neue Funktionen als Erstes nutzen
Heute im FokusDAX letztlich tiefer -- Wall Street schließlich uneinheitlich -- Texas Instruments kauft Silicon Labs in Milliardendeal -- Microsoft, Infineon, Lilly, Uber, Bayer, DroneShield, SAP, PayPal im Fokus
Novo Nordisk: Umsatzrückgang erwartet. Oracle: Milliardenschwere Kapitalerhöhung für Cloud-Offensive. Geschäfte bei AMD laufen besser als erwartet. Umsatz von Aurora Cannabis fällt besser aus als erhofft. Amgen legt bei Umsatz und Gewinn überraschend zu. Super Micro Computer: Kräftiger Gewinn- und Umsatzsprung. Ende des Regierungsstillstands: US-Repräsentantenhaus billigt Finanzpaket.
