DAX23.638 -0,5%ESt505.430 -0,2%Top 10 Crypto16,21 +1,3%Dow45.883 +0,1%Nas22.349 +0,9%Bitcoin98.307 +0,2%Euro1,1797 +0,3%Öl67,20 -0,4%Gold3.694 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Tesla A1CX3T SAP 716460 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 HENSOLDT HAG000 Infineon 623100 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Bank 514000 Alibaba A117ME
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Fed-Entscheid: DAX gibt nach -- Märkte in Fernost unsicher -- Microsoft mit höherer Dividende -- Gold. RENK, Rheinmetall, HENSOLDT, SAP, Unilever, Oracle, Conti, VW, BVB im Fokus
Top News
Oracle-Aktie legt nach TikTok-Spekulationen zu - Mega-Deal voraus? Oracle-Aktie legt nach TikTok-Spekulationen zu - Mega-Deal voraus?
Microsoft-Aktie legt zu: Geldregen für Anleger - Deutlich mehr Dividende soll ausgeschüttet werden Microsoft-Aktie legt zu: Geldregen für Anleger - Deutlich mehr Dividende soll ausgeschüttet werden
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
WisdomTree Physical Bitcoin ETP: 100% physisch hinterlegt, Einfacher Zugang, Sicher, Niedrige Kosten. Gebühr 0,15%.
Börse feiert

Oracle-Aktie legt nach TikTok-Spekulationen zu - Mega-Deal voraus?

16.09.25 10:03 Uhr
Mega-Deal bahnt sich an: NYSE-Aktie Oracle könnte TikTok in den USA retten! | finanzen.net

Die beliebte chinesische App TikTok darf ihr US-Geschäft offenbar fortsetzen. Eine wichtige Rolle in den Verhandlungen spielt dabei der US-Techriese Oracle.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Oracle Corp.
264,35 EUR 8,20 EUR 3,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• USA und China nähern sich offenbar bei TikTok-Verhandlungen an
• Oracle soll Schlüsselrolle im US-Geschäft der Video-App übernehmen
• Oracle-Aktie profitiert

Wer­bung

Seit geraumer Zeit ringen die USA und China um eine Zukunft für die chinesische Videoplattform TikTok in den USA. Immer wieder hatte es neue Fristen gegeben, zeitweise war die App in den USA sogar abgeschaltet worden. Doch ein Aus in den Vereinigten Staaten könnte nun endgültig verhindert werden. Am Mittwoch, dem 17. September, muss der chinesische Mutterkonzern ByteDance eine Lösung gefunden haben, fordert die US-Regierung. Offenbar gibt es eine solche nun, heißt es in einem Beitrag von CBS.

Offenbar Einigung erzielt

Trump selbst hatte auf seiner Plattform Truth Social eine Einigung angeteasert, ohne den Namen TikTok konkret zu nennen. Man habe sich über ein "bestimmtes" Unternehmen verständigt, das "junge Menschen in unserem Land unbedingt retten wollten". "Sie werden sehr glücklich sein!", so der US-Präsident in einem Beitrag.

Wer­bung

Auch US-Finanzminister Scott Bessent erklärte: "Wir haben einen Rahmen für einen TikTok-Deal". Die Geschäftsbedingungen seien vereinbart worden, so der Politiker am Montag in Madrid nach Treffen mit chinesischen Beamten.

Li Chenggang, chinesischer Vize-Handelsminister, erklärte Reuters zufolge nach den Treffen: "China wird die nationalen Interessen, die legitimen Rechte und Interessen chinesischer Unternehmen entschieden wahren und die Genehmigung von Technologieexporten in Übereinstimmung mit den einschlägigen Gesetzen und Vorschriften durchführen".

Oracle soll wohl Schlüsselrolle spielen

Einzelheiten wurden von Seiten der US-Regierung nicht genannt, Trump kündigte aber für Freitag ein Gespräch mit Chinas Staatschef Xi Jinping an. CBS News will unterdessen Details erfahren haben: Demnach soll die Fortsetzung der Geschäftstätigkeit von TikTok in den USA gesichert sein, wenn es zum Abschluss eines Rahmenabkommens zwischen den USA und China komme. CBS beruft sich bei seinem Bericht auf Quellen mit Kenntnis der Verhandlungen. Zwar soll ein möglicher Deal noch nicht in allen Einzelheiten stehen, es sollen aber mehrere Unternehmen daran beteiligt sein.

Wer­bung

Eine Schlüsselrolle kommt dabei offenbar dem Softwarekonzern Oracle zu, der wohl die Leitung des Konsortiums übernehmen soll, das die Kontrolle über das US-Geschäft von TikTok erlangen soll.

Spekulationen sind nicht neu

In der Vergangenheit war eine mögliche Rolle von Oracle beim Weiterbetrieb der Video-App in den Vereinigten Staaten bereits diverse Male diskutiert worden. Auch ein möglicher Verkauf an den X-Konzern, der US-Milliardär Elon Musk gehört, war im Gespräch gewesen, angesichts der frostigen Stimmung zwischen Musk und dem US-Präsidenten Donald Trump dürfte dies inzwischen aber keine Option mehr sein.

Am Markt kam die voraussichtliche Einigung gut an: Die Oracle-Aktie, die in den vergangenen fünf Handelstagen bereits um rund ein Viertel an Wert gewonnen hat, legte im Montagshandel an der NYSE um weitere 3,41 Prozent auf 302,14 US-Dollar zu, vorbörslich ist erneut ein Plus von 2,89 Prozent auf 310,87 US-Dollar zu sehen.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Oracle und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf ByteDance

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf ByteDance

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com, Gil C / Shutterstock.com

Nachrichten zu Oracle Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Oracle Corp.

DatumRatingAnalyst
15.09.2025Oracle HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.09.2025Oracle BuyJefferies & Company Inc.
11.09.2025Oracle KaufenDZ BANK
10.09.2025Oracle NeutralJP Morgan Chase & Co.
10.09.2025Oracle Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
15.09.2025Oracle BuyJefferies & Company Inc.
11.09.2025Oracle KaufenDZ BANK
10.09.2025Oracle BuyUBS AG
10.09.2025Oracle BuyJefferies & Company Inc.
08.09.2025Oracle BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
15.09.2025Oracle HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.09.2025Oracle NeutralJP Morgan Chase & Co.
10.09.2025Oracle Sector PerformRBC Capital Markets
09.09.2025Oracle Sector PerformRBC Capital Markets
08.09.2025Oracle NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
13.12.2022Oracle SellGoldman Sachs Group Inc.
21.10.2022Oracle SellGoldman Sachs Group Inc.
19.03.2019Oracle VerkaufenDZ BANK
17.09.2015Oracle SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.01.2015Oracle SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Oracle Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen