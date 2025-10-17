Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Mittag mit positiven Vorzeichen

Unilever im Blick

Die Aktie von Unilever zählt am Freitagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die Unilever-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 46,23 GBP nach oben.

Die Aktie legte um 11:49 Uhr in der London-Sitzung 0,7 Prozent auf 46,23 GBP zu. Den Tageshöchststand markierte die Unilever-Aktie bei 46,29 GBP. Mit einem Wert von 45,87 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 616.266 Unilever-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 49,10 GBP. Dieser Kurs wurde am 23.04.2025 erreicht. Derzeit notiert die Unilever-Aktie damit 5,85 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 19.02.2025 bei 43,11 GBP. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 6,75 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Unilever-Aktie.

Nach 1,48 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,83 EUR je Unilever-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 48,30 GBP je Unilever-Aktie an.

Am 03.02.2011 lud Unilever zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2010 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,29 GBP. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,29 GBP je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Unilever in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 9,29 Mrd. GBP im Vergleich zu 9,29 Mrd. GBP im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Unilever am 05.02.2026 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 04.02.2027 erwartet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,96 EUR je Unilever-Aktie.

