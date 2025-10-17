Aktien Schweiz etwas leichter - Finanzwerte unter Druck

DOW JONES--Schwächer hat der schweizerische Aktienmarkt den letzten Handelstag der Woche beendet. Furcht vor einer neuen Bankenkrise lastete vor allem auf Finanzwerten, nachdem zwei US-Regionalbanken Probleme mit Kreditausfällen gemeldet hatten. Etwas moderatere Töne des US-Präsidenten zum Handelskonflikt mit China verpufften.

Wer­bung Wer­bung

Der SMI verlor 0,5 Prozent auf 12.644 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 15 Kursverlierer und fünf -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 28,48 (zuvor: 26,39) Millionen Aktien.

Im Finanzsektor verbilligten sich Partners Group um 3,6 Prozent. Die Aktien der UBS verloren 3,2 Prozent. Mit den Kursen der im SMI gelisteten Versicherer Swiss Life, Swiss Re und Zurich ging es um bis zu 1,9 Prozent abwärts. In den USA hatten die beiden Regionalbanken Zions Bancorp und Western Alliance mit Aussagen über faule Kredite bereits am Vortag besonders die Finanzwerte belastet. Marktbeobachter fühlen sich an den Kollaps der Silicon Valley Bank und die Krise der Credit Suisse erinnert.

Das Indexschwergewicht Nestle profitierte derweil erneut von den am Vortag bekanntgegebenen Restrukturierungsplänen und stützte mit seinem Kursanstieg um rund 2 Prozent den SMI. Gegen die negative Tendenz gesucht waren ferner die ebenfalls als defensiv geltenden Aktien von Givaudan (+0,9%) und Swisscom (+0,9%). Die beiden weiteren Gewinner waren Kühne + Nagel (+0,7%) und Lonza (+1%).

Wer­bung Wer­bung

Novartis (-0,1%) profitierten derweil weder von ermutigenden Ergebnissen einer Studie zu einem Brustkrebsmedikament noch von der positiven Empfehlung des europäischen Ausschusses für Humanarzneimittel (CHMP) zu einer Leukämietherapie. Der CHMP empfahl ferner die Zulassung eines Medikaments von Roche zur Therapie von Lupus Nephritis, was der Aktie aber nicht half. Der Kurs von Roche sank um 0,6 Prozent.

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/cbr

(END) Dow Jones Newswires

October 17, 2025 11:41 ET (15:41 GMT)