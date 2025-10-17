DAX23.831 -1,8%Est505.607 -0,8%MSCI World4.289 -0,1%Top 10 Crypto14,71 -1,4%Nas22.607 +0,2%Bitcoin91.365 -1,1%Euro1,1679 -0,1%Öl61,13 +0,2%Gold4.219 -2,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F D-Wave Quantum A3DSV9 Deutsche Bank 514000 Plug Power A1JA81 HENSOLDT HAG000 Allianz 840400 thyssenkrupp 750000 Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Sorge vor US-Kreditkrise: DAX geht unter 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- Conti übertrifft Erwartungen -- BYD, Novo Nordisk, Diginex, European Lithium, Gold, Bitcoin, NEL, HPE, Meta im Fokus
Top News
Das hat den NVIDIA-Chef am Deal zwischen OpenAI und AMD überrascht Das hat den NVIDIA-Chef am Deal zwischen OpenAI und AMD überrascht
Continental-Aktie zieht an: Erwartungen bei Marge und Cashflow klar übertroffen Continental-Aktie zieht an: Erwartungen bei Marge und Cashflow klar übertroffen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
ZertifikateAwards: Jetzt für finanzen.net zero abstimmen und eine Reise nach Berlin gewinnen!

Aktien Schweiz etwas leichter - Finanzwerte unter Druck

17.10.25 17:40 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Givaudan AG
3.570,00 CHF 31,00 CHF 0,88%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Kühne + Nagel International AG (KN)
154,30 CHF 1,10 CHF 0,72%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Lonza AG (N)
553,60 CHF 5,40 CHF 0,99%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Nestlé SA (Nestle)
84,83 CHF 1,62 CHF 1,95%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Novartis AG
104,22 CHF -0,12 CHF -0,12%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Partners Group AG
966,20 CHF -35,80 CHF -3,57%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Roche AG (Genussschein)
283,70 CHF -1,60 CHF -0,56%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Swiss Life AG (N)
857,60 CHF -11,60 CHF -1,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Swiss Re AG
145,15 CHF -2,85 CHF -1,93%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Swisscom AG
594,50 CHF 5,50 CHF 0,93%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
UBS
30,28 CHF -1,01 CHF -3,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Zurich Insurance AG (Zürich)
555,20 CHF -3,60 CHF -0,64%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Schwächer hat der schweizerische Aktienmarkt den letzten Handelstag der Woche beendet. Furcht vor einer neuen Bankenkrise lastete vor allem auf Finanzwerten, nachdem zwei US-Regionalbanken Probleme mit Kreditausfällen gemeldet hatten. Etwas moderatere Töne des US-Präsidenten zum Handelskonflikt mit China verpufften.

Wer­bung

Der SMI verlor 0,5 Prozent auf 12.644 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 15 Kursverlierer und fünf -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 28,48 (zuvor: 26,39) Millionen Aktien.

Im Finanzsektor verbilligten sich Partners Group um 3,6 Prozent. Die Aktien der UBS verloren 3,2 Prozent. Mit den Kursen der im SMI gelisteten Versicherer Swiss Life, Swiss Re und Zurich ging es um bis zu 1,9 Prozent abwärts. In den USA hatten die beiden Regionalbanken Zions Bancorp und Western Alliance mit Aussagen über faule Kredite bereits am Vortag besonders die Finanzwerte belastet. Marktbeobachter fühlen sich an den Kollaps der Silicon Valley Bank und die Krise der Credit Suisse erinnert.

Das Indexschwergewicht Nestle profitierte derweil erneut von den am Vortag bekanntgegebenen Restrukturierungsplänen und stützte mit seinem Kursanstieg um rund 2 Prozent den SMI. Gegen die negative Tendenz gesucht waren ferner die ebenfalls als defensiv geltenden Aktien von Givaudan (+0,9%) und Swisscom (+0,9%). Die beiden weiteren Gewinner waren Kühne + Nagel (+0,7%) und Lonza (+1%).

Wer­bung

Novartis (-0,1%) profitierten derweil weder von ermutigenden Ergebnissen einer Studie zu einem Brustkrebsmedikament noch von der positiven Empfehlung des europäischen Ausschusses für Humanarzneimittel (CHMP) zu einer Leukämietherapie. Der CHMP empfahl ferner die Zulassung eines Medikaments von Roche zur Therapie von Lupus Nephritis, was der Aktie aber nicht half. Der Kurs von Roche sank um 0,6 Prozent.

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/cbr

(END) Dow Jones Newswires

October 17, 2025 11:41 ET (15:41 GMT)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Givaudan

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Givaudan

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Nestlé SA (Nestle)

DatumRatingAnalyst
14:16Nestlé HoldDeutsche Bank AG
10:31Nestlé NeutralJP Morgan Chase & Co.
09:16Nestlé HoldJefferies & Company Inc.
16.10.2025Nestlé Sector PerformRBC Capital Markets
16.10.2025Nestlé Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
02.09.2025Nestlé AddBaader Bank
08.08.2025Nestlé AddBaader Bank
28.07.2025Nestlé BuyGoldman Sachs Group Inc.
24.07.2025Nestlé KaufenDZ BANK
24.07.2025Nestlé AddBaader Bank
DatumRatingAnalyst
14:16Nestlé HoldDeutsche Bank AG
10:31Nestlé NeutralJP Morgan Chase & Co.
09:16Nestlé HoldJefferies & Company Inc.
16.10.2025Nestlé Sector PerformRBC Capital Markets
16.10.2025Nestlé Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
24.07.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
27.06.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
19.06.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
27.05.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
24.04.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Nestlé SA (Nestle) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen