Aktien Schweiz schließen fester - Nestle mit Kurssprung

16.10.25 17:39 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
59,18 CHF -0,38 CHF -0,64%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
DocMorris AG (ex Zur Rose)
6,62 CHF 0,46 CHF 7,38%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Givaudan AG
3.539,00 CHF 97,00 CHF 2,82%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Nestlé SA (Nestle)
83,21 CHF 7,08 CHF 9,30%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Swiss Life AG (N)
869,20 CHF -14,60 CHF -1,65%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Swiss Re AG
148,00 CHF -2,95 CHF -1,95%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
UBS
31,29 CHF -0,05 CHF -0,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
VAT
346,50 CHF -12,20 CHF -3,40%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Zurich Insurance AG (Zürich)
558,80 CHF -17,60 CHF -3,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Ein Kurssprung des Indexschwergewichts Nestle hat dem schweizerischen Aktienmarkt am Donnerstag zu einem deutlichen Plus verholfen. Der SMI gewann 1,4 Prozent auf 12.702 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich zwölf Kursgewinner und acht -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 25,95 (zuvor: 24,45) Millionen Aktien.

Nestle verteuerten sich um 9,3 Prozent, nachdem der Lebensmittelkonzern für das dritte Quartal eine Wachstumsbelebung gemeldet und drastische Sparmaßnahmen angekündigt hatte. Der neue CEO kündigte den Abbau von 16.000 der aktuell 277.000 Stellen an. Auf diesem Wege will das Unternehmen in den kommenden beiden Jahren 3 Milliarden statt der zuvor angestrebten 2,5 Milliarden Schweizer Franken einsparen.

Neben Nestle hatten auch ABB und - in der zweiten Reihe - Docmorris Zahlen vorgelegt. Die Zahlen von ABB zum dritten Quartal übertrafen die von dem Industrie-Technologie-Konzern ermittelten Konsensschätzungen. Die Aktie gab gleichwohl um 0,6 Prozent nach, hatte aber in den vergangenen Monaten einen guten Lauf, so dass Anleger hier wohl Gewinne mitnahmen.

Sehr gut wurden die Zahlen von Docmorris aufgenommen; der Kurs der Aktie sprang um 7,4 Prozent nach oben. Der Online-Apothekenbetreiber hatte mit dem Wachstum im dritten Quartal bzw den ersten neun Monaten des Jahres überzeugt und den Ausblick bekräftigt.

Unter den Nebenwerten fielen ferner VAT Group um 3,4 Prozent. Das Unternehmen hatte enttäuschende Zahlen vermeldet und sieht das EBITDA 2025 nunmehr am unteren Ende der Prognosespanne. Die Analysten der UBS vermuten, dass die Konsensgewinnschätzung für das laufende Jahr um 5 bis 10 Prozent sinken wird.

Im SMI fielen Givaudan mit einem Kursplus von 2,8 Prozent auf. Die Titel des Duft- und Aromenherstellers dürften weiter von den am Dienstag vorgelegten starken Umsatzzahlen profitiert haben.

Deutlich abwärts ging es hingegen mit den Aktien des Finanzsektors. Die Versicherer Swiss Life, Swiss Re und Zurich verloren bis zu 3,1 Prozent. Hier könnten die Zahlen des US-Versicherers Travelers belastet haben, die negativ aufgenommen wurden.

Die Aktie der UBS schloss 0,2 Prozent niedriger. Die Bank hatte an den beiden Vortagen juristische Niederlagen erlitten, die seither den Kurs der Aktie belasten. Am Mittwoch hatte ein Londoner Gericht die Klage eines Fonds der von der UBS übernommenen Credit Suisse (CS) gegen die japanische Softbank Group abgewiesen, die Verluste im Zusammenhang mit dem Zusammenbruch von Greensill Capital geltend machen wollte. Am Dienstag hatte das Schweizerische Bundesverwaltungsgericht (BVGer) entschieden, dass die von der Finanzmarktaufsicht (Finma) verfügte Abschreibung von AT1-Kapitalinstrumenten über 16,5 Milliarden Schweizer Franken bei der Notübernahme der Credit Suisse rechtswidrig war.

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/brb

(END) Dow Jones Newswires

October 16, 2025 11:40 ET (15:40 GMT)

