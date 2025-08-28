DAX 24.208 +0,1%ESt50 5.632 +0,5%MSCI World 4.309 +0,2%Top 10 Crypto 15,19 -0,2%Nas 22.670 +0,7%Bitcoin 95.445 +0,4%Euro 1,1652 +0,1%Öl 62,14 -0,5%Gold 4.226 +0,4%
Nestlé Aktie

88,26 EUR +6,62 EUR +8,11 %
STU
81,83 CHF +5,70 CHF +7,49 %
SWX
Marktkap. 204,34 Mrd. EUR

KGV 17,86 Div. Rendite 4,07%
WKN A0Q4DC

ISIN CH0038863350

Symbol NSRGF

JP Morgan Chase & Co.

Nestlé Neutral

13:16 Uhr
Nestlé Neutral
Nestlé SA (Nestle)
88,26 EUR 6,62 EUR 8,11%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nestle nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 85 Franken belassen. Die Kennziffern des Nahrungsmittelkonzerns seien deutlich besser als erwartet ausgefallen, schrieb Celine Pannuti in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Zudem lobte sie das erhöhte Sparziel der Schweizer./rob/edh/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 07:28 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 07:28 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nestlé Neutral

Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
85,00 CHF
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
82,42 CHF		 Abst. Kursziel*:
3,13%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
81,83 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
3,87%
Analyst Name:
Celine Pannuti 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
82,31 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Nestlé SA (Nestle)

13:16 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.
12:51 Nestlé Neutral UBS AG
12:41 Nestlé Sector Perform RBC Capital Markets
12:31 Nestlé Hold Jefferies & Company Inc.
15.10.25 Nestlé Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)

dpa-afx CEO will Kosten senken Nestlé-Aktie springt hoch: Wachstum beschleunigt sich in Q3 - Jahresziele im Blick Nestlé-Aktie springt hoch: Wachstum beschleunigt sich in Q3 - Jahresziele im Blick
finanzen.net Gute Stimmung in Zürich: SMI am Donnerstagmittag in der Gewinnzone
finanzen.net SIX-Handel: SLI mittags mit Gewinnen
finanzen.net Freundlicher Handel in Zürich: SPI im Plus
finanzen.net Aufschläge in Europa: So entwickelt sich der STOXX 50 aktuell
finanzen.net Nestlé Aktie News: Nestlé zündet am Donnerstagmittag Kursrakete
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Nestle mit Kurssprung - Befreiungsschlag nach starken Zahlen
finanzen.net Gute Stimmung in Zürich: Zum Start des Donnerstagshandels Gewinne im SMI
finanzen.net Donnerstagshandel in Zürich: Börsianer lassen SPI zum Start des Donnerstagshandels steigen
MarketWatch Nestle earnings beat and 16,000 job cuts prompt biggest one-day jump in shares since 2008
New York Times Nestlé to Slash 16,000 Jobs in Cost-Cutting Push
BBC Nestle to axe 16,000 jobs as new boss pushes to cut costs
Business Times Nestle to axe 16,000 jobs as new CEO targets sales growth
RTE.ie Nestle to cut 16,000 jobs as CEO starts 'turnaround fire'
Financial Times Nestlé to axe 16,000 jobs as new boss intensifies cost-cutting push
Dow Jones Press Release: Nestle: Nine-month sales 2025: -3-
Dow Jones Press Release: Nestle: Nine-month sales 2025: -2-
