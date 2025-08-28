Nestlé Aktie
Marktkap. 204,34 Mrd. EURKGV 17,86 Div. Rendite 4,07%
WKN A0Q4DC
ISIN CH0038863350
Symbol NSRGF
Nestlé Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nestle nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 85 Franken belassen. Die Kennziffern des Nahrungsmittelkonzerns seien deutlich besser als erwartet ausgefallen, schrieb Celine Pannuti in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Zudem lobte sie das erhöhte Sparziel der Schweizer./rob/edh/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 07:28 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 07:28 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Nestlé Neutral
|Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
85,00 CHF
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
82,42 CHF
|Abst. Kursziel*:
3,13%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
81,83 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
3,87%
|
Analyst Name:
Celine Pannuti
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
82,31 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
