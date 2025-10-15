Porsche vz. Aktie
Marktkap. 36,99 Mrd. EURKGV 14,78 Div. Rendite 3,95%
WKN PAG911
ISIN DE000PAG9113
Symbol DRPRF
Porsche vz Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Porsche AG von 43 auf 42 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Die Zahlen der europäischen Autohersteller für das dritte Quartal könnten unter den Konsensprognosen liegen, was vor allem auf die US-Zölle und das intensive Wettbewerbsumfeld in China zurückzuführen sei, schrieb Tom Narayan in einem am Freitag vorliegenden Branchenausblick. Bei Porsche befürchtet er, dass die Konsensschätzungen angesichts der anhaltenden Schwierigkeiten des Sportwagenbauers in China und der Abschreibungen von 1,8 Milliarden Euro zu hoch sind./edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 20:40 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tadeas Skuhra / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Porsche vz. Sector Perform
|Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
42,00 €
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
41,62 €
|Abst. Kursziel*:
0,91%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
41,85 €
|Abst. Kursziel aktuell:
0,36%
|
Analyst Name:
Tom Narayan
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
44,23 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|16.10.25
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.25
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|10.10.25
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.10.25
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.25
|Porsche vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.10.25
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.25
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|10.10.25
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.10.25
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.25
|Porsche vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.10.25
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.25
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|10.10.25
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.25
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.25
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|22.09.25
|Porsche vz. Verkaufen
|DZ BANK
|06.08.25
|Porsche vz. Verkaufen
|DZ BANK
|16.06.25
|Porsche vz. Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|02.05.25
|Porsche vz. Verkaufen
|DZ BANK
|25.04.25
|Porsche vz. Underweight
|Morgan Stanley
|10.10.25
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.25
|Porsche vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.09.25
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|22.09.25
|Porsche vz. Hold
|Warburg Research
|22.09.25
|Porsche vz. Neutral
|UBS AG