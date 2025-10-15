DAX 24.272 +0,4%ESt50 5.652 +0,8%MSCI World 4.292 +0,0%Top 10 Crypto 14,35 -3,9%Nas 22.563 -0,5%Bitcoin 92.135 -0,3%Euro 1,1723 +0,3%Öl 62,14 -0,5%Gold 4.226 +0,4%
Porsche vz. Aktie

41,85 EUR +0,65 EUR +1,58 %
FSE
Marktkap. 36,99 Mrd. EUR

KGV 14,78 Div. Rendite 3,95%
WKN PAG911

ISIN DE000PAG9113

Symbol DRPRF

RBC Capital Markets

Porsche vz Sector Perform

08:21 Uhr
Porsche vz Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Porsche AG von 43 auf 42 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Die Zahlen der europäischen Autohersteller für das dritte Quartal könnten unter den Konsensprognosen liegen, was vor allem auf die US-Zölle und das intensive Wettbewerbsumfeld in China zurückzuführen sei, schrieb Tom Narayan in einem am Freitag vorliegenden Branchenausblick. Bei Porsche befürchtet er, dass die Konsensschätzungen angesichts der anhaltenden Schwierigkeiten des Sportwagenbauers in China und der Abschreibungen von 1,8 Milliarden Euro zu hoch sind./edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 20:40 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tadeas Skuhra / Shutterstock.com

Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
42,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
41,62 €		 Abst. Kursziel*:
0,91%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
41,85 €		 Abst. Kursziel aktuell:
0,36%
Analyst Name:
Tom Narayan 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
44,23 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)

16.10.25 Porsche vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
14.10.25 Porsche vz. Buy Deutsche Bank AG
10.10.25 Porsche vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.10.25 Porsche vz. Hold Jefferies & Company Inc.
24.09.25 Porsche vz. Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

