13:31 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Netflix nach einem Online-Seminar auf "Outperform" mit einem Kursziel von 1390 US-Dollar belassen. Themen der Veranstaltung seien unter anderem die neuesten Streaming-Trends, die Abonnentendynamik im dritten Quartal sowie Erwartungen für das Schlussquartal des Streaming-Unternehmens gewesen, schrieb Laurent Yoon in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/edh/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 04:04 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 04:05 / UTC

