NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Netflix nach einem Online-Seminar auf "Outperform" mit einem Kursziel von 1390 US-Dollar belassen. Themen der Veranstaltung seien unter anderem die neuesten Streaming-Trends, die Abonnentendynamik im dritten Quartal sowie Erwartungen für das Schlussquartal des Streaming-Unternehmens gewesen, schrieb Laurent Yoon in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/edh/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 04:04 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 04:05 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Netflix Outperform
|Unternehmen:
Netflix Inc.
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
$ 1.390,00
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
$ 1.183,59
|Abst. Kursziel*:
17,44%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
$ 1.187,85
|Abst. Kursziel aktuell:
17,02%
|
Analyst Name:
Laurent Yoon
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 1.421,25
*zum Zeitpunkt der Analyse
