Sorgen über US-Kreditkrise: DAX klar unter 24.000-Punkte-Marke -- Conti übertrifft Erwartungen -- BYD, Standard Lithium, Novo Nordisk, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Gold. NEL, HPE, Meta im Fokus
Top News
Pivotal-Point Nachverfolgung MaxLinear (MXL): 5G-Boost durch Pegatron – Halbleiter-Chip Sierra beschleunigt Open RAN! Pivotal-Point Nachverfolgung MaxLinear (MXL): 5G-Boost durch Pegatron – Halbleiter-Chip Sierra beschleunigt Open RAN!
American Express-Aktie steigt: Jahresprognose klar angehoben American Express-Aktie steigt: Jahresprognose klar angehoben
Netflix Aktie

Netflix Aktien-Sparplan
1.013,40 EUR +5,40 EUR +0,54 %
STU
1.187,85 USD -15,67 USD -1,30 %
vorbörslich
BTT
Marktkap. 436,61 Mrd. EUR

KGV 44,94 Div. Rendite 0,00%
WKN 552484

ISIN US64110L1061

Symbol NFLX

Bernstein Research

Netflix Outperform

13:31 Uhr
Netflix Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Netflix nach einem Online-Seminar auf "Outperform" mit einem Kursziel von 1390 US-Dollar belassen. Themen der Veranstaltung seien unter anderem die neuesten Streaming-Trends, die Abonnentendynamik im dritten Quartal sowie Erwartungen für das Schlussquartal des Streaming-Unternehmens gewesen, schrieb Laurent Yoon in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/edh/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 04:04 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 04:05 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Netflix

Zusammenfassung: Netflix Outperform

Unternehmen:
Netflix Inc.		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
$ 1.390,00
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
$ 1.183,59		 Abst. Kursziel*:
17,44%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
$ 1.187,85		 Abst. Kursziel aktuell:
17,02%
Analyst Name:
Laurent Yoon 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 1.421,25

*zum Zeitpunkt der Analyse

