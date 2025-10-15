BBVA Aktie
Marktkap. 90,82 Mrd. EURKGV 5,64 Div. Rendite 6,00%
WKN 875773
ISIN ES0113211835
Symbol BBVXF
BBVA Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BBVA nach der gescheiterten Übernahme von SAB auf "Outperform" mit einem Kursziel von 17,50 Euro belassen. Die Ankündigung sorge für eine gewisse Erleichterung, nicht weil die Transaktion schlecht gewesen wäre, sondern weil die Ungewissheit über ihren Erfolg viel zu lange angehalten habe, schrieb Benjamin Toms in einer am Freitag vorliegenden Studie. Nun dürfte sich die spanische Großbank auf die Umsetzung der Dinge konzentrieren, die in ihrer Macht stehen, wie die Erzielung einer durchschnittlichen Kapitalrendite von 22 Prozent über drei Jahre sowie Ausschüttungen an die Aktionäre in Höhe von rund 36 Milliarden Euro./rob/edh/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 19:18 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 19:18 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: BBVA Outperform
|Unternehmen:
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
17,50 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
15,49 €
|Abst. Kursziel*:
12,94%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
16,48 €
|Abst. Kursziel aktuell:
6,19%
|
Analyst Name:
Benjamin Toms
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
17,03 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
|11:56
|BBVA Outperform
|RBC Capital Markets
|23.09.25
|BBVA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.09.25
|BBVA Outperform
|RBC Capital Markets
|11.09.25
|BBVA Outperform
|RBC Capital Markets
|05.09.25
|BBVA Buy
|Jefferies & Company Inc.
