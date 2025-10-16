DAX 23.911 -1,5%ESt50 5.616 -0,6%MSCI World 4.282 -0,2%Top 10 Crypto 14,43 -3,3%Nas 22.563 -0,5%Bitcoin 90.698 -1,8%Euro 1,1674 -0,1%Öl 61,03 +0,0%Gold 4.293 -0,8%
Volvo (B) Aktie

Marktkap. 48,88 Mrd. EUR

KGV 10,84 Div. Rendite 2,98%
RBC Capital Markets

Volvo AB (B) Outperform

14:11 Uhr
Volvo AB (B) Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Volvo nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 310 schwedischen Kronen belassen. Der Umsatz des Lkw-Herstellers habe der Konsensschätzung entsprochen, schrieb Nick Housden in einer am Freitag vorliegenden ersten Reaktion. Der Gewinn je Aktie sei jedoch klar darunter geblieben./rob/edh/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2025 / 02:21 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / 02:21 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: dedek / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Volvo (B) Outperform

Unternehmen:
Volvo AB (B)		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
310,00 SEK
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
268,20 SEK		 Abst. Kursziel*:
15,59%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
268,20 SEK		 Abst. Kursziel aktuell:
15,59%
Analyst Name:
Nick Housden 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
309,14 SEK

*zum Zeitpunkt der Analyse

