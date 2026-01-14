Optimismus in New York: NASDAQ Composite in der Gewinnzone

Index-Performance

Derzeit wagen sich die Anleger in New York aus der Reserve.

Am Donnerstag gewinnt der NASDAQ Composite um 20:00 Uhr via NASDAQ 0,85 Prozent auf 23.670,57 Punkte. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,947 Prozent auf 23.693,97 Punkte an der Kurstafel, nach 23.471,75 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 23.721,11 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 23.597,25 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ Composite bislang Gewinne von 0,397 Prozent. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Monat, am 15.12.2025, den Wert von 23.057,41 Punkten. Der NASDAQ Composite bewegte sich noch vor drei Monaten, am 15.10.2025, bei 22.670,08 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Jahr, am 15.01.2025, den Wert von 19.511,23 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 1,87 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 23.813,30 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 23.119,49 Zählern.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit AXT (+ 18,78 Prozent auf 26,25 USD), Compugen (+ 14,90 Prozent auf 2,28 USD), Ultralife Batteries (+ 12,18 Prozent auf 7,00 USD), inTest (+ 11,63 Prozent auf 8,64 USD) und MKS Instruments (+ 10,43 Prozent auf 210,15 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind derweil Donegal Group B (-4,99 Prozent auf 16,58 USD), Corcept Therapeutics (-3,73 Prozent auf 35,66 USD), Pegasystems (-3,33 Prozent auf 54,27 USD), TransAct Technologies (-3,31 Prozent auf 4,09 USD) und Volvo (B) (-3,11 Prozent auf 33,05 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 29.253.369 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,883 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien im Blick

2026 weist die Consumer Portfolio Services-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite auf. Die Gladstone Commercial-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,45 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

