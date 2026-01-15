DAX25.352 +0,3%Est506.041 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,74 -3,9%Nas23.530 +0,3%Bitcoin82.350 -1,2%Euro1,1609 ±0,0%Öl63,88 -2,3%Gold4.617 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 SAP 716460 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Infineon 623100 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich stärker -- US-Börsen schließen im Plus -- TSMC mit starkem Quartalsbericht -- Blackstone, TUI, NVIDIA, BYD, DroneShield, Honeywell, thyssenkrupp, Rüstungsaktien, Microsoft im Fokus
Top News
Tech-Aktien vor dem IPO? Diese Unternehmen könnten 2026 an die Börse gehen Tech-Aktien vor dem IPO? Diese Unternehmen könnten 2026 an die Börse gehen
"Schrott"-Anlage?: US-Ökonom Peter Schiff warnt vor Strategys Bitcoin-Strategie "Schrott"-Anlage?: US-Ökonom Peter Schiff warnt vor Strategys Bitcoin-Strategie
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Starte in das kostenlose Börsenspiel Trading Masters! Lerne Traden, sichere dir Expertenwissen und gewinne attraktive Preise - melde dich jetzt an!

NACHBÖRSE/XDAX -0,3% auf 25.267 Punkte

15.01.26 22:21 Uhr

DOW JONES--Im nachbörslichen Handel am Donnerstag haben die Kurse ihre Gewinne wieder abgegeben, nachdem sich die US-Börsen von ihren Tageshochs entfernt hatten. Potenziell kursbewegende Nachrichten waren erneut Mangelware. Das dürfte sich mit dem Anlaufen der Bilanzsaison jedoch schon bald ändern.

Wer­bung

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

25.267 25.352 -0,3%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

January 15, 2026 16:21 ET (21:21 GMT)