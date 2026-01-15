NACHBÖRSE/XDAX -0,3% auf 25.267 Punkte
15.01.26 22:21 Uhr
DOW JONES--Im nachbörslichen Handel am Donnerstag haben die Kurse ihre Gewinne wieder abgegeben, nachdem sich die US-Börsen von ihren Tageshochs entfernt hatten. Potenziell kursbewegende Nachrichten waren erneut Mangelware. Das dürfte sich mit dem Anlaufen der Bilanzsaison jedoch schon bald ändern.
===
XDAX* DAX Veränderung
22.15 Uhr 17.30 Uhr
25.267 25.352 -0,3%
===
*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.
January 15, 2026 16:21 ET (21:21 GMT)