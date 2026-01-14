Gewinne in New York: NASDAQ Composite zeigt sich schlussendlich fester
Für den NASDAQ Composite ging es zum Handelsschluss aufwärts.
Werte in diesem Artikel
Am Donnerstag tendierte der NASDAQ Composite via NASDAQ schlussendlich 0,25 Prozent höher bei 23.530,02 Punkten. In den Donnerstagshandel ging der NASDAQ Composite 0,947 Prozent höher bei 23.693,97 Punkten, nach 23.471,75 Punkten am Vortag.
Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 23.721,11 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 23.502,18 Einheiten.
NASDAQ Composite-Entwicklung im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ Composite bereits um 0,199 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 15.12.2025, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 23.057,41 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 15.10.2025, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 22.670,08 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 15.01.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 19.511,23 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 1,27 Prozent aufwärts. Der NASDAQ Composite verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 23.813,30 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 23.119,49 Zählern erreicht.
NASDAQ Composite-Tops und -Flops
Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell AXT (+ 16,38 Prozent auf 25,72 USD), Ultralife Batteries (+ 12,82 Prozent auf 7,04 USD), inTest (+ 11,63 Prozent auf 8,64 USD), Dorel Industries (+ 9,63 Prozent auf 1,50 USD) und Photronics (+ 8,91 Prozent auf 34,22 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich hingegen Innodata (-8,79 Prozent auf 57,61 USD), Pegasystems (-5,59 Prozent auf 53,00 USD), TransAct Technologies (-4,73 Prozent auf 4,03 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-4,70 Prozent auf 170,91 USD) und Corcept Therapeutics (-4,45 Prozent auf 35,39 USD).
Welche Aktien im NASDAQ Composite den größten Börsenwert aufweisen
Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 53.922.875 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 3,883 Bio. Euro im NASDAQ Composite den größten Anteil aus.
NASDAQ Composite-Fundamentaldaten im Fokus
Im NASDAQ Composite hat die Consumer Portfolio Services-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,45 Prozent bei der Gladstone Commercial-Aktie an.
Redaktion finanzen.net
Übrigens: AXT und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf AXT
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AXT
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere AXT News
Bildquellen: LuFeTa / Shutterstock.com