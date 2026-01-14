Gewinne in New York: NASDAQ Composite zeigt sich schlussendlich fester

NASDAQ Composite aktuell

Für den NASDAQ Composite ging es zum Handelsschluss aufwärts.

Am Donnerstag tendierte der NASDAQ Composite via NASDAQ schlussendlich 0,25 Prozent höher bei 23.530,02 Punkten. In den Donnerstagshandel ging der NASDAQ Composite 0,947 Prozent höher bei 23.693,97 Punkten, nach 23.471,75 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 23.721,11 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 23.502,18 Einheiten.

NASDAQ Composite-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ Composite bereits um 0,199 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 15.12.2025, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 23.057,41 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 15.10.2025, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 22.670,08 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 15.01.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 19.511,23 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 1,27 Prozent aufwärts. Der NASDAQ Composite verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 23.813,30 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 23.119,49 Zählern erreicht.

NASDAQ Composite-Tops und -Flops

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell AXT (+ 16,38 Prozent auf 25,72 USD), Ultralife Batteries (+ 12,82 Prozent auf 7,04 USD), inTest (+ 11,63 Prozent auf 8,64 USD), Dorel Industries (+ 9,63 Prozent auf 1,50 USD) und Photronics (+ 8,91 Prozent auf 34,22 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich hingegen Innodata (-8,79 Prozent auf 57,61 USD), Pegasystems (-5,59 Prozent auf 53,00 USD), TransAct Technologies (-4,73 Prozent auf 4,03 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-4,70 Prozent auf 170,91 USD) und Corcept Therapeutics (-4,45 Prozent auf 35,39 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 53.922.875 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 3,883 Bio. Euro im NASDAQ Composite den größten Anteil aus.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten im Fokus

Im NASDAQ Composite hat die Consumer Portfolio Services-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,45 Prozent bei der Gladstone Commercial-Aktie an.

Redaktion finanzen.net