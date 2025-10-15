DAX 23.914 -1,5%ESt50 5.622 -0,5%MSCI World 4.283 -0,2%Top 10 Crypto 14,34 -3,9%Nas 22.563 -0,5%Bitcoin 90.417 -2,1%Euro 1,1683 -0,1%Öl 61,10 +0,1%Gold 4.312 -0,3%
Novo Nordisk Aktie

45,99 EUR -2,12 EUR -4,41 %
STU
45,99 EUR -3,04 EUR -6,19 %
GVIE
Marktkap. 216,37 Mrd. EUR

KGV 27,53 Div. Rendite 1,83%
45,99 EUR -2,12 EUR -4,41%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Novo Nordisk nach Aussagen von US-Präsident Donald Trump zum Preis von Abnehmpräparaten auf "Outperform" mit einem Kursziel von 540 dänischen Kronen belassen. Trump hatte gesagt, der Preis für eine Monatsration von Ozempic von Novo Nordisk dürfte von derzeit 1.000 auf 150 Dollar fallen. Diese Nachricht sei für die Stimmung nicht positiv und dürfte die kurzfristigen Konsensprognosen belasten, schrieb Florent Cespedes in einer am Freitag vorliegenden Studie. Allerdings glaube er, dass sich dadurch dieser Markt für neue Patienten öffnen dürfte./rob/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 07:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Novo Nordisk Outperform

Unternehmen:
Novo Nordisk		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
540,00 DKK
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
45,67 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Florent Cespedes 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
448,38 DKK

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Novo Nordisk

13:46 Novo Nordisk Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:56 Novo Nordisk Outperform Bernstein Research
13.10.25 Novo Nordisk Neutral UBS AG
10.10.25 Novo Nordisk Buy Deutsche Bank AG
09.10.25 Novo Nordisk Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Novo Nordisk

finanzen.net "Fettabbau-Medikament" Novo Nordisk-Aktie unter Druck: Trump verkündet Kosten für Gewichtssenker Ozempic Novo Nordisk-Aktie unter Druck: Trump verkündet Kosten für Gewichtssenker Ozempic
TraderFox Trump will Ozempic billiger machen – Novo Nordisk und Eli Lilly geraten unter Druck
Dow Jones Novo Nordisk-Aktie nach Erwerb von Zaltenibart-Rechten für Milliardenbetrag im Plus - Omeros-Aktie +144 Prozent
finanzen.net Novo Nordisk-Aktie rutscht weiter ab: US-Deal könnte Trendwende bringen - UBS bleibt vorsichtig
dpa-afx Novo Nordisk-Aktie schwächer: Milliardenübernahme sichert Zugriff auf mögliches Medikament gegen Leberfibrose
finanzen.net Novo Nordisk-Aktie nach Gerichtsurteil - Rückschlag bei US-Arzneimittelpreisen
finanzen.net Novo Nordisk-Aktie im Blick: Stellenkürzungen in wichtigem US-Werk
finanzen.net September 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur Novo Nordisk-Aktie
finanzen.net Novo Nordisk-Aktie im Visier: Analysten sehen weiterhin Potenzial
Zacks The Zacks Analyst Blog Highlights Eli Lilly, Novo Nordisk, Amgen and Viking Therapeutics
Financial Times Novo Nordisk shares slide as Trump vows to cut Ozempic price
Zacks Novo Nordisk (NVO) Suffers a Larger Drop Than the General Market: Key Insights
Benzinga Eli Lilly, Novo Nordisk, Hims &amp; Hers Health Shares Move Lower After Trump Calls Out &#39;Fat-Loss Drugs&#39;
Benzinga What&#39;s Driving the Market Sentiment Around Novo Nordisk AS?
MotleyFool A Deal With Novo Nordisk Sent This Stock 181% Higher Overnight. Is It a Buy Now?
Benzinga Omeros Stock Skyrockets After Novo Nordisk Strikes $2.1B Rare Disease Drug Deal
Zacks Novo Nordisk A/S (NVO) is Attracting Investor Attention: Here is What You Should Know
