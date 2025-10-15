Novo Nordisk Aktie
Marktkap. 216,37 Mrd. EURKGV 27,53 Div. Rendite 1,83%
WKN A3EU6F
ISIN DK0062498333
Symbol NONOF
Novo Nordisk Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Novo Nordisk nach Aussagen von US-Präsident Donald Trump zum Preis von Abnehmpräparaten auf "Outperform" mit einem Kursziel von 540 dänischen Kronen belassen. Trump hatte gesagt, der Preis für eine Monatsration von Ozempic von Novo Nordisk dürfte von derzeit 1.000 auf 150 Dollar fallen. Diese Nachricht sei für die Stimmung nicht positiv und dürfte die kurzfristigen Konsensprognosen belasten, schrieb Florent Cespedes in einer am Freitag vorliegenden Studie. Allerdings glaube er, dass sich dadurch dieser Markt für neue Patienten öffnen dürfte./rob/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 07:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Novo Nordisk
|Unternehmen:
Novo Nordisk
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
540,00 DKK
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
45,67 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Florent Cespedes
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
448,38 DKK
*zum Zeitpunkt der Analyse
