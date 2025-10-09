DAX 24.342 +0,4%ESt50 5.567 +0,6%MSCI World 4.240 +0,1%Top 10 Crypto 15,80 +3,1%Nas 22.204 -3,6%Bitcoin 99.271 +0,0%Euro 1,1584 -0,3%Öl 63,75 +2,7%Gold 4.081 +1,6%
Heute im Fokus
Trump nach Zolldrohung mit Entspannungssignalen: DAX erholt -- HENSOLDT mit neuer Kooperation bei Drohnentechnologie -- Gold auf Rekordjagd -- DroneShield, Diginex, Rheinmetall, RENK, BP, NEL im Fokus
Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Nach Kurseinbruch: Diginex-Aktie schießt zum Wochenstart nach oben
Novo Nordisk Aktie

Marktkap. 224,16 Mrd. EUR

KGV 27,53 Div. Rendite 1,83%
Aktie in diesem Artikel
Novo Nordisk
49,70 EUR 0,73 EUR 1,48%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novo Nordisk vor Zahlen für das dritte Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 340 dänischen Kronen belassen. Im Fokus der Investoren dürfte aber vor allem die große Spanne der Markterwartungen für 2026 liegen, schrieb Matthew Weston in einer am Montag vorliegenden Studie./rob/mis/mne

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2025 / 18:59 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Novo Nordisk

Zusammenfassung: Novo Nordisk Neutral

Unternehmen:
Novo Nordisk		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
340,00 DKK
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
49,71 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Matthew Weston 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
448,38 DKK

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Novo Nordisk

12:06 Novo Nordisk Neutral UBS AG
10.10.25 Novo Nordisk Buy Deutsche Bank AG
09.10.25 Novo Nordisk Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.10.25 Novo Nordisk Neutral UBS AG
06.10.25 Novo Nordisk Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

