Rally geht weiter: Anleger nehmen bei PUMA-Aktie weiterhin keine Gewinne mit
Die PUMA-Aktie setzt ihre steile Aufwärtsbewegung fort - befeuert von Spekulationen über eine mögliche Übernahme durch Anta Sports. Doch hinter der kurzfristigen Kauflaune lauern tiefe strukturelle Probleme.
Werte in diesem Artikel
• Übernahmespekulationen aus China treiben den Kurs der PUMA-Aktie
• Trotz Kursrally bleibt der Aktienwert in 2025 klar im Minus
• Analysten ohne Anlass für Euphorie
2,51 Prozent gewinnt die PUMA-Aktie im XETRA Handel am Montag zeitweise, damit kostet der Anteilsschein zeitweise 20,45 Euro.
Gegenbewegung nach Übernahmespekulationen
Die Aktie verzichtet damit weiterhin auf eine Gegenbewegung und setzt ihren Aufwärtstrend fort, nachdem bereits die letzten Tage von teils deutlichen Kursgewinnen geprägt waren. Getrieben wurde die Aktie dabei von Übernahmespekulationen aus China: Laut Bloomberg-Berichten erwägt der chinesische Sportartikelhersteller Anta Sports eine Übernahme des deutschen Traditionsunternehmens. Die Nachricht bietet Anlegern einen Hoffnungsschimmer nach einem verheerenden Jahresverlust von rund 53 Prozent.
Mit dem potenziellen Übernahmeangebot tut sich für PUMA-Aktionäre ein unerwarteter Ausweg auf. Dem Bericht zufolge lotet Anta eine mögliche Übernahme des strauchelnden deutschen Konzerns aus, als weitere potenzielle Käufer werden der chinesische Konkurrent Li Ning sowie der japanische Sportartikelhersteller Asics gehandelt.
Dramatischer Wertverlust verunsichert Anleger
Die PUMA-Aktie durchlebt dessen ungeachtet das bisher schwärzeste Jahr ihrer jüngeren Geschichte. Der Sportartikelhersteller gehört zu den größten Verlierern am deutschen Aktienmarkt. Besonders bitter für Langzeitinvestoren: Noch vor rund drei Jahren hatte die PUMA-Aktie den dreifachen Kurswert.
Analysten bleiben skeptisch trotz Übernahmepoker
Finanzexperten zeigen sich von den Übernahmespekulationen bislang unbeeindruckt. Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für PUMA von 16,50 auf 19,80 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Anta Sports kristallisiere sich als besonders ernstzunehmender Kaufinteressent heraus, schrieb Thomas Maul am Freitag anlässlich der Übernahmespekulationen und Dementis von Asics und Li Ning. Er misst in seinem Bewertungsmodell einer potenziellen Übernahme zu einem Preis von 27,50 Euro derzeit eine Wahrscheinlichkeit von 30 Prozent bei.
Redaktion finanzen.net
