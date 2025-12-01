DAX23.505 -1,4%Est505.631 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,58 -7,1%Nas23.366 +0,7%Bitcoin73.893 -5,2%Euro1,1643 +0,4%Öl63,01 -0,3%Gold4.252 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Airbus 938914 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F Bayer BAY001 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 HENSOLDT HAG000 Infineon 623100 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX unter Druck -- Software-Update für Airbus-Maschinen -- HUGO BOSS mit AR-Chaos -- Bitcoin knickt ein -- BYD, DroneShield, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Palantir, Siemens Energy, TKMS, VW im Fokus
Top News
Neue Konkurrenz für NVIDIA: Darum könnte sich die SoundHound AI-Aktie bis 2026 verdoppeln Neue Konkurrenz für NVIDIA: Darum könnte sich die SoundHound AI-Aktie bis 2026 verdoppeln
Bis zu 2.000 € Winterbonus bei Solidvest Bis zu 2.000 € Winterbonus bei Solidvest
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Hebelprodukte auf Krypto-Futures: Mit Hebelprodukten von Société Générale in den Bitcoin- und Ether-Future investieren. Jetzt mehr erfahren!
Spekulationen treiben weiter

Rally geht weiter: Anleger nehmen bei PUMA-Aktie weiterhin keine Gewinne mit

01.12.25 13:29 Uhr
Schockjahr vergessen? PUMA-Aktie feiert weiter ihr Comeback | finanzen.net

Die PUMA-Aktie setzt ihre steile Aufwärtsbewegung fort - befeuert von Spekulationen über eine mögliche Übernahme durch Anta Sports. Doch hinter der kurzfristigen Kauflaune lauern tiefe strukturelle Probleme.

Werte in diesem Artikel
Aktien
PUMA SE
20,35 EUR 0,35 EUR 1,75%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Übernahmespekulationen aus China treiben den Kurs der PUMA-Aktie
• Trotz Kursrally bleibt der Aktienwert in 2025 klar im Minus
• Analysten ohne Anlass für Euphorie

Wer­bung

2,51 Prozent gewinnt die PUMA-Aktie im XETRA Handel am Montag zeitweise, damit kostet der Anteilsschein zeitweise 20,45 Euro.

Gegenbewegung nach Übernahmespekulationen

Die Aktie verzichtet damit weiterhin auf eine Gegenbewegung und setzt ihren Aufwärtstrend fort, nachdem bereits die letzten Tage von teils deutlichen Kursgewinnen geprägt waren. Getrieben wurde die Aktie dabei von Übernahmespekulationen aus China: Laut Bloomberg-Berichten erwägt der chinesische Sportartikelhersteller Anta Sports eine Übernahme des deutschen Traditionsunternehmens. Die Nachricht bietet Anlegern einen Hoffnungsschimmer nach einem verheerenden Jahresverlust von rund 53 Prozent.

Mit dem potenziellen Übernahmeangebot tut sich für PUMA-Aktionäre ein unerwarteter Ausweg auf. Dem Bericht zufolge lotet Anta eine mögliche Übernahme des strauchelnden deutschen Konzerns aus, als weitere potenzielle Käufer werden der chinesische Konkurrent Li Ning sowie der japanische Sportartikelhersteller Asics gehandelt.

Wer­bung

Dramatischer Wertverlust verunsichert Anleger

Die PUMA-Aktie durchlebt dessen ungeachtet das bisher schwärzeste Jahr ihrer jüngeren Geschichte. Der Sportartikelhersteller gehört zu den größten Verlierern am deutschen Aktienmarkt. Besonders bitter für Langzeitinvestoren: Noch vor rund drei Jahren hatte die PUMA-Aktie den dreifachen Kurswert.

Analysten bleiben skeptisch trotz Übernahmepoker

Finanzexperten zeigen sich von den Übernahmespekulationen bislang unbeeindruckt. Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für PUMA von 16,50 auf 19,80 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Anta Sports kristallisiere sich als besonders ernstzunehmender Kaufinteressent heraus, schrieb Thomas Maul am Freitag anlässlich der Übernahmespekulationen und Dementis von Asics und Li Ning. Er misst in seinem Bewertungsmodell einer potenziellen Übernahme zu einem Preis von 27,50 Euro derzeit eine Wahrscheinlichkeit von 30 Prozent bei.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf PUMA

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf PUMA

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Tooykrub / Shutterstock.com, Robert Ascroft/ PUMA

Nachrichten zu PUMA SE

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu PUMA SE

DatumRatingAnalyst
28.11.2025PUMA SE HaltenDZ BANK
19.11.2025PUMA SE HoldDeutsche Bank AG
11.11.2025PUMA SE Sector PerformRBC Capital Markets
05.11.2025PUMA SE HaltenDZ BANK
03.11.2025PUMA SE NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
31.10.2025PUMA SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
31.10.2025PUMA SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.10.2025PUMA SE BuyWarburg Research
08.08.2025PUMA SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.08.2025PUMA SE BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
28.11.2025PUMA SE HaltenDZ BANK
19.11.2025PUMA SE HoldDeutsche Bank AG
11.11.2025PUMA SE Sector PerformRBC Capital Markets
05.11.2025PUMA SE HaltenDZ BANK
03.11.2025PUMA SE NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
31.10.2025PUMA SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
30.10.2025PUMA SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.10.2025PUMA SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
03.10.2025PUMA SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
01.10.2025PUMA SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für PUMA SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen