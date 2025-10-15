Porsche vz. Aktie
Marktkap. 37,28 Mrd. EURKGV 14,78 Div. Rendite 3,95%
WKN PAG911
ISIN DE000PAG9113
Symbol DRPRF
Porsche vz Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Porsche AG nach der Ernennung eines neuen Vorstandschefs auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Die Ankündigung, dass ein neuer Porsche-Chef nur noch Vorstandschef für den Sportwagenbauer sein und keine Doppelrolle als Chef von Porsche und Volkswagen innehaben werde, sei hinlänglich erwartet worden, schrieb Tom Narayan am Freitag. Mit Michael Leiters habe man eine Führungskraft mit Erfahrung bei McLaren, Ferrari und zuvor auch schon Porsche berufen, dies sei eine weise Entscheidung./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2025 / 14:06 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / 14:06 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Porsche
Zusammenfassung: Porsche vz. Sector Perform
|Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
42,00 €
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
42,55 €
|Abst. Kursziel*:
-1,29%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
42,59 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-1,39%
|
Analyst Name:
Tom Narayan
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
44,23 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
