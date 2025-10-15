DAX 23.831 -1,8%ESt50 5.607 -0,8%MSCI World 4.297 +0,1%Top 10 Crypto 14,21 -4,8%Nas 22.680 +0,5%Bitcoin 91.198 -1,3%Euro 1,1670 -0,2%Öl 61,30 +0,5%Gold 4.232 -2,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Bank 514000 D-Wave Quantum A3DSV9 Allianz 840400 Plug Power A1JA81 HENSOLDT HAG000 thyssenkrupp 750000 Tesla A1CX3T Amazon 906866 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Börsen schließen etwas höher -- DAX geht unter 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- Conti übertrifft Prognosen -- BYD, Novo Nordisk, Diginex, European Lithium, Gold, Bitcoin, HPE, Meta im Fokus
Top News
Sorgen um US-Kreditmarkt belasten: Kräftige Talfahrt lässt DAX unter 24.000-Punkte-Marke absacken Sorgen um US-Kreditmarkt belasten: Kräftige Talfahrt lässt DAX unter 24.000-Punkte-Marke absacken
TKMS-Aktie kommt: Was Anleger und thyssenkrupp-Aktionäre vor dem Börsengang der Marine-Tochter wissen müssen TKMS-Aktie kommt: Was Anleger und thyssenkrupp-Aktionäre vor dem Börsengang der Marine-Tochter wissen müssen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Porsche vz. Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
42,59 EUR +1,38 EUR +3,35 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 37,28 Mrd. EUR

KGV 14,78 Div. Rendite 3,95%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN PAG911

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000PAG9113

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol DRPRF

RBC Capital Markets

Porsche vz Sector Perform

21:26 Uhr
Porsche vz Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
42,59 EUR 1,38 EUR 3,35%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Porsche AG nach der Ernennung eines neuen Vorstandschefs auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Die Ankündigung, dass ein neuer Porsche-Chef nur noch Vorstandschef für den Sportwagenbauer sein und keine Doppelrolle als Chef von Porsche und Volkswagen innehaben werde, sei hinlänglich erwartet worden, schrieb Tom Narayan am Freitag. Mit Michael Leiters habe man eine Führungskraft mit Erfahrung bei McLaren, Ferrari und zuvor auch schon Porsche berufen, dies sei eine weise Entscheidung./rob/ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2025 / 14:06 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / 14:06 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Porsche

Zusammenfassung: Porsche vz. Sector Perform

Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
42,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
42,55 €		 Abst. Kursziel*:
-1,29%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
42,59 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-1,39%
Analyst Name:
Tom Narayan 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
44,23 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)

21:26 Porsche vz. Sector Perform RBC Capital Markets
12:16 Porsche vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:21 Porsche vz. Sector Perform RBC Capital Markets
16.10.25 Porsche vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
14.10.25 Porsche vz. Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)

finanzen.net Doppelrolle Porsche-Aktie steigt: VW-Chef Blume verlässt Porsche-Vorstand - Nachfolger steht bereit Porsche-Aktie steigt: VW-Chef Blume verlässt Porsche-Vorstand - Nachfolger steht bereit
EQS Group EQS-News: Dr. Michael Leiters wird zum 1. Januar 2026 Vorstandsvorsitzender der Porsche AG
finanzen.net Minuszeichen in Frankfurt: MDAX zum Handelsende in der Verlustzone
finanzen.net Porsche vz Aktie News: Porsche vz gewinnt am Nachmittag an Boden
finanzen.net Börse Frankfurt in Rot: MDAX verliert nachmittags
finanzen.net Schwache Performance in Frankfurt: MDAX schwächelt
finanzen.net Porsche vz Aktie News: Anleger greifen bei Porsche vz am Mittag zu
EQS Group EQS-Adhoc: Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG: Mögliche personelle Veränderungen im Vorstand
finanzen.net Verluste in Frankfurt: MDAX fällt zum Handelsstart
EQS Group EQS-News: Dr. Michael Leiters will become CEO of Porsche AG on January 1, 2026
EQS Group EQS-Adhoc: Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG: Possible changes in the Executive Board
EQS Group EQS-AFR: Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-News: Porsche reports robust delivery figures despite a challenging environment
EQS Group EQS-News: Porsche AG sets final steps in the realignment of its product strategy
EQS Group EQS-Adhoc: Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG: Strategic Realignment of product portfolio; Forecast adjustment and adjustment of midterm expectations
EQS Group EQS-News: The superior all-rounder among sports cars: Porsche 911 Turbo S
EQS Group EQS-News: Porsche Wireless Charging: Inductive charging for a convenient energy supply
RSS Feed
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) zu myNews hinzufügen