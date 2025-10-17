AKTIE IM FOKUS: Novo Nordisk fallen - Ozempic-Preisprognose von Trump belastet
Werte in diesem Artikel
KOPENHAGEN (dpa-AFX) - Die Aktien von Novo Nordisk sind am Freitag nach Aussagen von US-Präsident Donald Trump zum Preis der Präparate zur Gewichtsreduktion stark unter Druck geraten. Zuletzt gab die Aktie um 5,7 Prozent auf 345,20 dänische Kronen nach. Das Minus im Jahresverlauf beträgt 45 Prozent. Auch für die Papiere des US-Wettbewerber Eli Lilly zeichneten sich vorbörslich Verlusten ab.
Die Aktien der Hersteller von Präparaten zur Gewichtsreduktion reagierten auf Aussagen von Trump. Er hatte gesagt, der Preis für eine Monatsration von Ozempic von Novo Nordisk dürfte auf 150 Dollar fallen. Derzeit liegt der Preis in den USA bei rund 1.000 Dollar.
Die Analysten der Bank JPMorgan äußerten sich unterdessen gelassen. Die Aussagen des US-Präsidenten bewegten sich im Rahmen ihrer Erwartungen für das Ergebnis der laufenden Verhandlungen. Zudem gewähre Novo Nordisk für Patienten der öffentlichen Krankversicherung Medicare bereits hohe Rabatte. Es gebe daher keinen Grund, die Gewinnschätzungen für den dänischen Pharmakonzern anzupassen.
Einigen Marktteilnehmer könnte das von Trump genannte Preisniveau aber überraschend niedrig erscheinen, so die JPMorgan-Experten weiter. Man dürfe zudem nicht vergessen, dass niedrigere Preise zu höheren Absatzmengen führen könnten./mf/mis/jha/
Nachrichten zu Novo Nordisk
Analysen zu Novo Nordisk
|13.10.2025
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|10.10.2025
|Novo Nordisk Buy
|Deutsche Bank AG
|09.10.2025
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.2025
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|06.10.2025
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.10.2025
|Novo Nordisk Buy
|Deutsche Bank AG
|09.10.2025
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.2025
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.2025
|Novo Nordisk Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.09.2025
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.2025
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|06.10.2025
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|03.10.2025
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|23.09.2025
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|18.09.2025
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|06.08.2025
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.06.2025
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.05.2025
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|17.04.2025
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.04.2025
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
