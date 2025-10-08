DAX 24.652 +0,2%ESt50 5.631 -0,3%MSCI World 4.338 -0,3%Top 10 Crypto 16,63 -3,8%Nas 23.000 -0,2%Bitcoin 104.950 -1,1%Euro 1,1554 -0,6%Öl 65,69 -0,6%Gold 4.019 -0,5%
Novo Nordisk Aktie

50,82 EUR -0,51 EUR -0,99 %
STU
48,70 EUR -1,80 EUR -3,56 %
GVIE
Marktkap. 223,46 Mrd. EUR

KGV 27,53 Div. Rendite 1,83%
WKN A3EU6F

ISIN DK0062498333

Symbol NONOF

JP Morgan Chase & Co.

Novo Nordisk Overweight

16:46 Uhr
Novo Nordisk Overweight
Aktie in diesem Artikel
Novo Nordisk
50,82 EUR -0,51 EUR -0,99%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Novo Nordisk nach einer Übernahmeankündigung in den USA auf "Overweight" mit einem Kursziel von 500 dänischen Kronen belassen. Der geplante Kauf des Unternehmens Akero im Wert von 4,7 Milliarden Dollar bringe dem Diabetesspezialisten mit Efruxifermin ein Medikament gegen Leberfibrose mit bisher starken Wirksamkeitsdaten, schrieb Richard Vosser in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/ck/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2025 / 12:43 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2025 / 12:51 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Novo Nordisk

Zusammenfassung: Novo Nordisk Overweight

Unternehmen:
Novo Nordisk		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
500,00 DKK
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
50,88 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Richard Vosser 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
448,38 DKK

*zum Zeitpunkt der Analyse

