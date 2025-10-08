MTU Aero Engines Aktie
Marktkap. 21,02 Mrd. EURKGV 27,36 Div. Rendite 0,68%
WKN A0D9PT
ISIN DE000A0D9PT0
Symbol MTUAF
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat MTU auf "Buy" mit einem Kursziel von 430 Euro belassen. Die am 23. Oktober anstehenden Zahlen dürften trotz Gegenwinds von der Währungsseite ein gutes Quartal des Triebwerksbauers belegen, schrieb Christoph Laskawi in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick./gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2025 / 08:05 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: MTU Aero Engines Buy
|Unternehmen:
MTU Aero Engines AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
430,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
396,50 €
|Abst. Kursziel*:
8,45%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
395,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
8,86%
|
Analyst Name:
Christoph Laskawi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
408,75 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
