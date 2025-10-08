DAX 24.672 +0,3%ESt50 5.645 -0,1%MSCI World 4.353 +0,0%Top 10 Crypto 16,79 -2,9%Nas 23.043 +1,1%Bitcoin 105.306 -0,7%Euro 1,1611 -0,2%Öl 65,90 -0,3%Gold 4.040 +0,0%
MTU Aero Engines Aktie

Deutsche Bank AG

MTU Aero Engines Buy

11:51 Uhr
MTU Aero Engines Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat MTU auf "Buy" mit einem Kursziel von 430 Euro belassen. Die am 23. Oktober anstehenden Zahlen dürften trotz Gegenwinds von der Währungsseite ein gutes Quartal des Triebwerksbauers belegen, schrieb Christoph Laskawi in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick./gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2025 / 08:05 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

MTU Aero Engines Buy

Unternehmen:
MTU Aero Engines AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
430,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
396,50 €		 Abst. Kursziel*:
8,45%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
395,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
8,86%
Analyst Name:
Christoph Laskawi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
408,75 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

