ABB (Asea Brown Boveri) Aktie

63,26 EUR +0,02 EUR +0,03 %
STU
58,94 CHF ±0,00 CHF ±0,00 %
SWX
Marktkap. 114,47 Mrd. EUR

KGV 26,21 Div. Rendite 1,83%
WKN 919730

ISIN CH0012221716

Symbol ABLZF

Deutsche Bank AG

ABB (Asea Brown Boveri) Sell

12:11 Uhr
ABB (Asea Brown Boveri) Sell
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat ABB auf "Sell" mit einem Kursziel von 47 Franken belassen. Er begrüße den Verkauf des Robotikgeschäfts an Softbank für einen Unternehmenswert von 5,375 Milliarden US-Dollar, da dieses von allen Geschäftsbereichen des Industriekonzerns am stärksten von China abhängig sei, schrieb Gael de-Bray in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Zudem seien damit die früheren Pläne für eine Abspaltung hinfällig, in deren Rahmen er einen Wert von 4,5 Dollar erwartet habe. Die ABB-Aktie werde davon aber kaum profitieren, da sie unter den von ihm beobachteten Elektrotiteln ohnehin schon am teuersten sei./gl/edh

/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2025 / 08:05 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Sell

Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri)		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
47,00 CHF
Rating jetzt:
Sell		 Kurs*:
58,94 CHF		 Abst. Kursziel*:
-20,26%
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
58,94 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
-20,26%
Analyst Name:
Gael de-Bray 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
49,13 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

12:11 ABB (Asea Brown Boveri) Sell Deutsche Bank AG
08.10.25 ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform RBC Capital Markets
08.10.25 ABB (Asea Brown Boveri) Neutral JP Morgan Chase & Co.
02.10.25 ABB (Asea Brown Boveri) Neutral UBS AG
30.09.25 ABB (Asea Brown Boveri) Underweight Barclays Capital
Dow Jones Milliardendeal ABB-Aktie fester: Verkauf von Robotikgeschäft an SoftBank Group ABB-Aktie fester: Verkauf von Robotikgeschäft an SoftBank Group
finanzen.net Schwache Performance in Zürich: SMI beginnt Handel in der Verlustzone
finanzen.net Aufschläge in Zürich: SMI zum Handelsende fester
finanzen.net SMI aktuell: SMI nachmittags in der Gewinnzone
finanzen.net Gewinne in Zürich: So steht der SLI nachmittags
finanzen.net Pluszeichen in Zürich: So bewegt sich der SPI aktuell
finanzen.net Gewinne in Europa: So performt der STOXX 50 am Nachmittag
finanzen.net Gewinne in Zürich: Börsianer lassen SMI am Mittwochmittag steigen
finanzen.net Freundlicher Handel: SLI steigt
Benzinga Tokyo-Listed SoftBank Shares Climb 13% After ABB Robotics Deal Boosts Outlook
Benzinga Softbank Buys ABB Robotics In $5.4 Billion Deal To Boost AI Play
EQS Group ABB to divest Robotics division to SoftBank Group
Benzinga Recent Filing Shows That Rep. Adam Smith Sold Over $18K Worth of ABB Stock
Zacks ABB vs. Rockwell: Which Industrial Automation Stock has Better Prospects?
EQS Group Q2 2025 results
Zacks ABB Stock Trades Near 52-Week High: Should You Buy Now or Wait?
EQS Group ABB among TIME&#8217;s World&#8217;s Most Sustainable Companies
