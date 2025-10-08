ABB (Asea Brown Boveri) Aktie
Marktkap. 114,47 Mrd. EURKGV 26,21 Div. Rendite 1,83%
WKN 919730
ISIN CH0012221716
Symbol ABLZF
ABB (Asea Brown Boveri) Sell
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat ABB auf "Sell" mit einem Kursziel von 47 Franken belassen. Er begrüße den Verkauf des Robotikgeschäfts an Softbank für einen Unternehmenswert von 5,375 Milliarden US-Dollar, da dieses von allen Geschäftsbereichen des Industriekonzerns am stärksten von China abhängig sei, schrieb Gael de-Bray in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Zudem seien damit die früheren Pläne für eine Abspaltung hinfällig, in deren Rahmen er einen Wert von 4,5 Dollar erwartet habe. Die ABB-Aktie werde davon aber kaum profitieren, da sie unter den von ihm beobachteten Elektrotiteln ohnehin schon am teuersten sei./gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2025 / 08:05 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Sell
|Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri)
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
47,00 CHF
|Rating jetzt:
Sell
|Kurs*:
58,94 CHF
|Abst. Kursziel*:
-20,26%
|Rating vorher:
Sell
|Kurs aktuell:
58,94 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
-20,26%
Analyst Name:
Gael de-Bray
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
49,13 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)
|12:11
|ABB (Asea Brown Boveri) Sell
|Deutsche Bank AG
|08.10.25
|ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.10.25
|ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.25
|ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
|UBS AG
|30.09.25
|ABB (Asea Brown Boveri) Underweight
|Barclays Capital
|12:11
|ABB (Asea Brown Boveri) Sell
|Deutsche Bank AG
|08.10.25
|ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.10.25
|ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.25
|ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
|UBS AG
|30.09.25
|ABB (Asea Brown Boveri) Underweight
|Barclays Capital
|17.07.25
|ABB (Asea Brown Boveri) Kaufen
|DZ BANK
|07.02.25
|ABB (Asea Brown Boveri) Kaufen
|DZ BANK
|17.10.24
|ABB (Asea Brown Boveri) Kaufen
|DZ BANK
|17.10.24
|ABB (Asea Brown Boveri) Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.10.24
|ABB (Asea Brown Boveri) Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:11
|ABB (Asea Brown Boveri) Sell
|Deutsche Bank AG
|30.09.25
|ABB (Asea Brown Boveri) Underweight
|Barclays Capital
|30.09.25
|ABB (Asea Brown Boveri) Underperform
|Bernstein Research
|29.09.25
|ABB (Asea Brown Boveri) Underperform
|Bernstein Research
|25.09.25
|ABB (Asea Brown Boveri) Sell
|Deutsche Bank AG
|08.10.25
|ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.10.25
|ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.25
|ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
|UBS AG
|29.09.25
|ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.25
|ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.