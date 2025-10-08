DAX 24.673 +0,3%ESt50 5.656 +0,1%MSCI World 4.353 +0,0%Top 10 Crypto 16,77 -3,0%Nas 23.043 +1,1%Bitcoin 104.758 -1,3%Euro 1,1623 +0,0%Öl 66,33 +0,4%Gold 4.039 +0,0%
Richemont Aktie

171,75 EUR +1,35 EUR +0,79 %
STU
158,40 CHF -1,45 CHF -0,91 %
SWX
Marktkap. 97,79 Mrd. EUR

KGV 34,27 Div. Rendite 1,96%
Deutsche Bank AG

Richemont Hold

11:01 Uhr
Richemont Hold
Richemont
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Richemont von 145 auf 170 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Investorenstimmung habe sich mit Blick auf Europas Luxusgüterkonzerne im vergangenen Quartal dank einer besseren währungsbereinigten Umsatzentwicklung aufgehellt, schrieb Adam Cochrane in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenbetrachtung. Die Erholung sei noch in einem frühen Stadium und könnte bei positiven Signalen aus China weiter Fahrt aufnehmen. Neben LVMH stufte Cochrane auch Burberry hoch. Beide Titel verdienten nun ebenso ein Kaufvotum wie die von Hermes, Pandora und Zegna. Etwas vorsichtiger ist der Experte bei Richemont, Kering und Moncler, sieht aber keine klaren Abwärtsrisiken./gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2025 / 04:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Richemont

Zusammenfassung: Richemont Hold

Unternehmen:
Richemont		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
170,00 CHF
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
158,40 CHF		 Abst. Kursziel*:
7,32%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
158,40 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
7,32%
Analyst Name:
Adam Cochrane 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
166,11 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

