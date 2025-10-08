DAX 24.673 +0,3%ESt50 5.656 +0,1%MSCI World 4.353 +0,0%Top 10 Crypto 16,77 -3,0%Nas 23.043 +1,1%Bitcoin 104.758 -1,3%Euro 1,1623 +0,0%Öl 66,33 +0,4%Gold 4.039 +0,0%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie

574,80 EUR -0,70 EUR -0,12 %
STU
534,31 CHF -2,28 CHF -0,43 %
BRX
Marktkap. 277,81 Mrd. EUR

KGV 25,29 Div. Rendite 2,05%
WKN 853292

ISIN FR0000121014

Symbol LVMHF

Deutsche Bank AG

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy

10:51 Uhr
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
Aktie in diesem Artikel
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
574,80 EUR -0,70 EUR -0,12%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat LVMH von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 520 auf 635 Euro angehoben. Die Investorenstimmung habe sich mit Blick auf Europas Luxusgüterkonzerne im vergangenen Quartal dank einer besseren währungsbereinigten Umsatzentwicklung aufgehellt, schrieb Adam Cochrane in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenbetrachtung. Die Erholung sei noch in einem frühen Stadium und könnte bei positiven Signalen aus China weiter Fahrt aufnehmen. Neben LVMH stufte Cochrane auch Burberry hoch. Beide Titel verdienten nun ebenso ein Kaufvotum wie die von Hermes, Pandora und Zegna. Etwas vorsichtiger ist der Experte bei Richemont, Kering und Moncler, sieht aber keine klaren Abwärtsrisiken./gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2025 / 04:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: TungCheung / Shutterstock.com

Zusammenfassung: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy

Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
635,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
574,10 €		 Abst. Kursziel*:
10,61%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
574,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
10,47%
Analyst Name:
Adam Cochrane 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
554,22 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

10:51 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy Deutsche Bank AG
29.09.25 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral UBS AG
26.09.25 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform Bernstein Research
26.09.25 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy Goldman Sachs Group Inc.
12.09.25 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
