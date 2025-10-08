freenet Aktie
Marktkap. 3,14 Mrd. EURKGV 13,27 Div. Rendite 6,72%
WKN A0Z2ZZ
ISIN DE000A0Z2ZZ5
Symbol FRTAF
freenet Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Freenet anlässlich der Übernahme der Deutschlandtochter des Schweizer Handy- und Tarifanbieters Mobilezone auf "Buy" mit einem Kursziel von 34,90 Euro belassen. Der Zukauf passe gut zum deutschen Mobilfunkanbieter, schrieb Simon Stippig in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion./rob/edh/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: freenet
Zusammenfassung: freenet Buy
|Unternehmen:
freenet AG
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
34,90 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
26,74 €
|Abst. Kursziel*:
30,52%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
26,94 €
|Abst. Kursziel aktuell:
29,55%
|
Analyst Name:
Simon Stippig
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
33,60 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu freenet AG
|01.10.25
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.09.25
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|05.09.25
|freenet Buy
|Warburg Research
|28.08.25
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
|26.08.25
|freenet Kaufen
|DZ BANK
|01.10.25
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.09.25
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|05.09.25
|freenet Buy
|Warburg Research
|28.08.25
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
|26.08.25
|freenet Kaufen
|DZ BANK
|30.09.25
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|05.09.25
|freenet Buy
|Warburg Research
|26.08.25
|freenet Kaufen
|DZ BANK
|15.08.25
|freenet Kaufen
|DZ BANK
|08.08.25
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|01.10.25
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.06.25
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.03.25
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.12.24
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.11.22
|freenet Sell
|UBS AG
|28.08.25
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
|07.08.25
|freenet Neutral
|UBS AG
|30.06.25
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
|17.06.25
|freenet Hold
|Warburg Research
|02.06.25
|freenet Neutral
|UBS AG