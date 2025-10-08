DAX 24.672 +0,3%ESt50 5.645 -0,1%MSCI World 4.353 +0,0%Top 10 Crypto 16,79 -2,9%Nas 23.043 +1,1%Bitcoin 105.306 -0,7%Euro 1,1611 -0,2%Öl 65,90 -0,3%Gold 4.040 +0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Ottobock BCK222 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 BMW 519000 RENK RENK73 Plug Power A1JA81 Diginex A40PU6 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T D-Wave Quantum A3DSV9 Novo Nordisk A3EU6F HENSOLDT HAG000 Gerresheimer A0LD6E
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Fed-Protokoll im Fokus: DAX in Grün - neues Allzeithoch -- Ottobock-Aktie mit IPO -- HSBC plant Milliardenübernahme -- DroneShield, NVIDIA, Diginex, BYD, Gerresheimer, Rheinmetall & Co. im Fokus
Top News
freenet-Aktie gefragt: Übernahme des Deutschland-Geschäfts von mobilezone vereinbart freenet-Aktie gefragt: Übernahme des Deutschland-Geschäfts von mobilezone vereinbart
DAX markiert neues Rekordhoch über 24.700-Punkte-Marke - Was den Leitindex heute antreibt DAX markiert neues Rekordhoch über 24.700-Punkte-Marke - Was den Leitindex heute antreibt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

freenet Aktie

Kaufen
Verkaufen
freenet Aktien-Sparplan
26,94 EUR +0,28 EUR +1,05 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 3,14 Mrd. EUR

KGV 13,27 Div. Rendite 6,72%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A0Z2ZZ

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000A0Z2ZZ5

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol FRTAF

Warburg Research

freenet Buy

12:56 Uhr
freenet Buy
Aktie in diesem Artikel
freenet AG
26,94 EUR 0,28 EUR 1,05%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Freenet anlässlich der Übernahme der Deutschlandtochter des Schweizer Handy- und Tarifanbieters Mobilezone auf "Buy" mit einem Kursziel von 34,90 Euro belassen. Der Zukauf passe gut zum deutschen Mobilfunkanbieter, schrieb Simon Stippig in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion./rob/edh/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: freenet

Zusammenfassung: freenet Buy

Unternehmen:
freenet AG		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
34,90 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
26,74 €		 Abst. Kursziel*:
30,52%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
26,94 €		 Abst. Kursziel aktuell:
29,55%
Analyst Name:
Simon Stippig 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
33,60 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu freenet AG

01.10.25 freenet Sell Goldman Sachs Group Inc.
30.09.25 freenet Buy Deutsche Bank AG
05.09.25 freenet Buy Warburg Research
28.08.25 freenet Equal Weight Barclays Capital
26.08.25 freenet Kaufen DZ BANK
mehr Analysen

Nachrichten zu freenet AG

StockXperts Freenet: Wichtige Deals Freenet: Wichtige Deals
dpa-afx freenet-Aktie gefragt: Übernahme des Deutschland-Geschäfts von mobilezone vereinbart
finanzen.net Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX zum Start des Donnerstagshandels in Grün
finanzen.net Zuversicht in Frankfurt: Börsianer lassen TecDAX zum Handelsstart steigen
finanzen.net freenet Aktie News: freenet verteuert sich am Vormittag
Dow Jones Freenet übernimmt Mobilezone Deutschland für 230 Millionen Euro
finanzen.net XETRA-Handel: TecDAX zeigt sich zum Ende des Mittwochshandels fester
finanzen.net freenet Aktie News: freenet zieht am Nachmittag an
finanzen.net Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich nachmittags schwächer
EQS Group EQS-News: freenet strengthens its position in the German mobile market with the acquisition of mobilezone Deutschland and extends its exclusive partnership with MediaMarktSaturn for another 5 years
EQS Group EQS-CMS: freenet AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: freenet AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: freenet AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: freenet AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: freenet AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-PVR: freenet AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-CMS: freenet AG: Release of a capital market information
RSS Feed
freenet AG zu myNews hinzufügen