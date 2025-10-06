Ferrari Aktie
Marktkap. 75,05 Mrd. EURKGV 48,71 Div. Rendite 0,72%
WKN A2ACKK
ISIN NL0011585146
Symbol RACE
Ferrari Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Ferrari auf "Outperform" mit einem Kursziel von 475 Euro belassen. Dass der Sportwagenbauer bei neuen Modellen weniger auf Elektromotoren als bislang geplant setzt, sollte die Investoren zwar nicht überraschen, aber dennoch positiv aufgenommen werden, schrieb Tom Narayan in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2025 / 04:39 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2025 / 04:39 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: JEWEL SAMAD_AFP_Getty10
Zusammenfassung: Ferrari Outperform
|Unternehmen:
Ferrari N.V.
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
475,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
360,00 €
|Abst. Kursziel*:
31,94%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
354,70 €
|Abst. Kursziel aktuell:
33,92%
|
Analyst Name:
Tom Narayan
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
471,80 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Ferrari N.V.
|12:51
|Ferrari Outperform
|RBC Capital Markets
|03.10.25
|Ferrari Buy
|UBS AG
|29.09.25
|Ferrari Buy
|UBS AG
|19.09.25
|Ferrari Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.09.25
|Ferrari Outperform
|Bernstein Research
