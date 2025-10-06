RBC Capital Markets

Ferrari Outperform

12:51 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Ferrari auf "Outperform" mit einem Kursziel von 475 Euro belassen. Dass der Sportwagenbauer bei neuen Modellen weniger auf Elektromotoren als bislang geplant setzt, sollte die Investoren zwar nicht überraschen, aber dennoch positiv aufgenommen werden, schrieb Tom Narayan in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2025 / 04:39 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2025 / 04:39 / EDT

