Ryanair Aktie

25,43 EUR +0,07 EUR +0,28 %
STU
Marktkap. 26,5 Mrd. EUR

KGV 12,73 Div. Rendite 2,42%
WKN A1401Z

ISIN IE00BYTBXV33

Symbol RYAOF

Ryanair
25,43 EUR 0,07 EUR 0,28%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ryanair auf "Outperform" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Die Flugpreise seien in der Sommersaison auf ihrem hohen Niveau geblieben, schrieb Alex Irving in einer am Donnerstag vorliegenden Studie zu den europäischen Fluggesellschaften. Bei Ryanair dürften sie vorerst weiter steigen, während er bei den anderen Fluggesellschaften moderate Rückgänge erwarte. Die IAG-Aktie bleibt sein "Top Pick"./edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2025 / 18:15 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2025 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: pio3 / Shutterstock.com

Unternehmen:
Ryanair		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
28,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
25,21 €		 Abst. Kursziel*:
11,07%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
25,43 €		 Abst. Kursziel aktuell:
10,11%
Analyst Name:
Alex Irving 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
27,44 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Ryanair

14:41 Ryanair Outperform Bernstein Research
07.10.25 Ryanair Outperform RBC Capital Markets
25.09.25 Ryanair Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.09.25 Ryanair Hold Jefferies & Company Inc.
16.09.25 Ryanair Outperform Bernstein Research
Nachrichten zu Ryanair

TraderFox Ranglisten-Aktien Top 5 konservative Trendfolger mit kräftigen Dividenden aus Europa Top 5 konservative Trendfolger mit kräftigen Dividenden aus Europa
dpa-afx Fraport-Aktie fester: Terminal 3 öffnet am 22. April 2026
finanzen.net Wie Experten die Ryanair-Aktie im September einstuften
Dow Jones Aktien von TUI, Lufthansa, Ryanair und Co. fallen nach Cyberangriffen auf Flughäfen
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Ryanair auf 'Neutral' - Ziel runter auf 27,50 Euro
dpa-afx Ryanair-Aktie dennoch höher: Handgepäckkontrollen verschärft - Gewerkschaft warnt vor Ärger
finanzen.net August 2025: Analysten sehen Potenzial bei Ryanair-Aktie
dpa-afx Ryanair-Aktie stabil: Streik von Bodenpersonal in Spanien
finanzen.net So stuften die Analysten die Ryanair-Aktie im vergangenen Monat ein
