Ryanair Aktie
Marktkap. 26,5 Mrd. EURKGV 12,73 Div. Rendite 2,42%
WKN A1401Z
ISIN IE00BYTBXV33
Symbol RYAOF
Ryanair Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ryanair auf "Outperform" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Die Flugpreise seien in der Sommersaison auf ihrem hohen Niveau geblieben, schrieb Alex Irving in einer am Donnerstag vorliegenden Studie zu den europäischen Fluggesellschaften. Bei Ryanair dürften sie vorerst weiter steigen, während er bei den anderen Fluggesellschaften moderate Rückgänge erwarte. Die IAG-Aktie bleibt sein "Top Pick"./edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2025 / 18:15 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2025 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: pio3 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Ryanair Outperform
|Unternehmen:
Ryanair
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
28,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
25,21 €
|Abst. Kursziel*:
11,07%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
25,43 €
|Abst. Kursziel aktuell:
10,11%
|
Analyst Name:
Alex Irving
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
27,44 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Ryanair
|14:41
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|07.10.25
|Ryanair Outperform
|RBC Capital Markets
|25.09.25
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.09.25
|Ryanair Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.09.25
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|14:41
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|07.10.25
|Ryanair Outperform
|RBC Capital Markets
|25.09.25
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.09.25
|Ryanair Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.09.25
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|14:41
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|07.10.25
|Ryanair Outperform
|RBC Capital Markets
|25.09.25
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.09.25
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|16.09.25
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.01.22
|Ryanair Reduce
|Kepler Cheuvreux
|12.11.20
|Ryanair Reduce
|Kepler Cheuvreux
|02.11.20
|Ryanair Reduce
|Kepler Cheuvreux
|29.07.20
|Ryanair Reduce
|Kepler Cheuvreux
|25.02.20
|Ryanair Underperform
|Credit Suisse Group
|20.09.25
|Ryanair Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.25
|Ryanair Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.09.25
|Ryanair Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.25
|Ryanair Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.07.25
|Ryanair Hold
|Jefferies & Company Inc.