Asiens Börsen im Plus -- Fed-Protokoll deutet auf weitere Zinssenkungen in diesem Jahr hin -- Mercedes-Benz plant Restrukturierung des Mobility-Geschäfts -- Gerresheimer, Nordex im Fokus
Asiens Börsen im Plus -- Fed-Protokoll deutet auf weitere Zinssenkungen in diesem Jahr hin -- Mercedes-Benz plant Restrukturierung des Mobility-Geschäfts -- Gerresheimer, Nordex im Fokus

aktualisiert 09.10.25 07:50 Uhr

Südzucker: Niedrige Preise belasten - Ausblick bestätigt. Hamas bestätigt Einigung mit Israel - Freilassung der Geiseln. Deutsche Bank: Neue Kooperation mit Bullish im Kryptohandel. freenet: Übernahme des Deutschland-Geschäfts von mobilezone vereinbart.

Der deutsche Leitindex zeigte sich zur Wochenmitte freundlich.

Der DAX hatte die Sitzung kaum verändert eröffnet und legte im weiteren Verlauf deutlich zu. Letztlich schloss er 0,87 Prozent stärer bei 24.597,13 Punkten - ein neuer Schlussrekord.
Der TecDAX bewegte sich nach einem negativen Start lange nahe der Nulllinie und beendete den Mittwochshandel kaum bewegt bei 3.732,06 Zählern.

Der deutsche Leitindex konnte am Mittwoch vorübergehend die Marke von 24.600 Zählern knacken und behielt das bisherige Rekordhoch aus Juli bei 24.639 Punkten im Blickfeld.

Für gute Stimmung sorgte, dass Frankreichs Premier Sébastien Lecornu nach ersten Gesprächen mit den Parteien hofft, eine Lösung der Regierungskrise ohne Neuwahlen zu finden.

Am Abend könnte dann womöglich das anstehende Protokoll der vergangenen US-Notenbanksitzung für Impulse sorgen - am deutschen Markt jedoch erst am Donnerstag. "Der Markt preist eine weitere US-Zinssenkung Ende Oktober weiterhin fest ein", zitierte dpa-AFX Analyst Frank Sohlleder vom Broker Activtrades. Das Fed-Protokoll könne "entscheidende Indizien für diesen Schritt liefern".

Deutsche Bank-Aktie: Neue Kooperation mit Bullish im Kryptohandel
08.10.25Fed-Protokoll: DAX mit neuem Rekordschlussstand -- Wall Street letztlich überwiegend freundlich -- Goldpreis erstmals über 4.000 US-Dollar -- Ottobock, Airbus, DroneShield, Plug Power, BMW im Fokus
07.10.25DAX letztlich stabil -- US-Börsen in Rot -- Norwegen stockt RENK-Anteil auf -- Tesla mit Billig-Auto -- Novo Nordisk, AMD, Trilogy Metals, DroneShield, Rheinmetall, HENSOLDT, AppLovin im Fokus
06.10.25'Shutdown' bleibt bestehen: DAX schließt kaum bewegt -- US-Börsen letztlich uneins -- AMD und OpenAI mit Milliardendeal -- Bitcoin, D-Wave, DroneShield, Plug Power, Rheinmetall & Co. im Fokus
03.10.25DAX geht mit leichten Verlusten ins Wochenende -- Wall Street schließt uneins - Dow mit Rekord -- BMW steigert US-Absatz -- NVIDIA, Tesla, Palantir, Plug Power, IONOS, Boeing, Rumble im Fokus
02.10.25DAX letztlich kräftig im Plus -- US-Börsen mit neuen Rekorden -- Tesla meldet Rekord-Auslieferungen -- BioNTech, DroneShield, Siemens Energy, Novo Nordisk, BYD, Wolfspeed, Stellantis im Fokus
