Heute im Fokus
Asiens Börsen schwächer -- Ottobock-Aktie kommt: Angebotspreis am oberen Ende der Preisspanne -- Goldpreis erreicht Rekordhoch: Erstmals über 4.000 US-Dollar je Unze
Top News
Ausblick: Delta Air Lines veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal Ausblick: Delta Air Lines veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Der neue TikTok-Channel von finanzen.net ist da - jetzt abonnieren! Der neue TikTok-Channel von finanzen.net ist da - jetzt abonnieren!
Quartalsprognose

Ausblick: Delta Air Lines veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

08.10.25 07:40 Uhr
NYSE-Titel Delta-Aktie im Blick: Delta Air Lines vor Bilanzvorlage zum vergangenen Quartal - Das erwarten Experten | finanzen.net

Das sind die Schätzungen der Experten für die anstehende Delta Air Lines-Bilanz.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Delta Air Lines Inc.
49,50 EUR 0,62 EUR 1,27%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Delta Air Lines präsentiert am 09.10.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

17 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 1,52 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 22,84 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 1,97 USD je Aktie erzielt worden waren.

Die Schätzungen von 14 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 15,08 Milliarden USD - ein Minus von 3,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Delta Air Lines 15,68 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 21 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 5,79 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 5,33 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 15 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 58,28 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 61,64 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Nachrichten zu Delta Air Lines Inc.

DatumMeistgelesen
Analysen zu Delta Air Lines Inc.

DatumRatingAnalyst
30.09.2019Delta Air Lines OutperformBernstein Research
11.07.2019Delta Air Lines OutperformCowen and Company, LLC
10.07.2019Delta Air Lines In-lineImperial Capital
11.04.2019Delta Air Lines In-lineImperial Capital
03.04.2019Delta Air Lines In-lineImperial Capital
