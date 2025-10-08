Quartalsprognose

Das sind die Schätzungen der Experten für die anstehende Delta Air Lines-Bilanz.

Delta Air Lines präsentiert am 09.10.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Wer­bung Wer­bung

17 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 1,52 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 22,84 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 1,97 USD je Aktie erzielt worden waren.

Die Schätzungen von 14 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 15,08 Milliarden USD - ein Minus von 3,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Delta Air Lines 15,68 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 21 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 5,79 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 5,33 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 15 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 58,28 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 61,64 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net