Gaza-Krieg im Fokus

Ölpreise stoppen jüngsten Anstieg - die Gründe

09.10.25 09:35 Uhr
Ölpreise wenig bewegt - das steckt dahinter | finanzen.net

Die Ölpreise haben sich am Donnerstag wenig bewegt.

Sie stoppten damit vorerst den deutlichen Anstieg der vergangenen Tage. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Dezember kostete 66,28 US-Dollar. Das waren drei Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI mit Auslieferung im November verharrte auf 62,55 Dollar.

Am Markt wurde auf den Durchbruch bei den Verhandlungen zum Ende des Gaza-Kriegs verwiesen. Zuvor haben sich Israel und die islamistische Hamas in Verhandlungen auf erste wichtige Punkte zur Umsetzung eines Friedensplans geeinigt.

Die Hoffnung auf eine Entspannung der Lage im Nahen Osten habe den Anstieg der Ölpreise gebremst, hieß es. Zuvor waren die Ölpreise drei Handelstage in Folge gestiegen. Brent-Öl aus der Nordsee hatte ich in dieser Zeit etwa zwei Dollar je Barrel verteuert.

Zudem wurden die Ölpreise auch durch die jüngste Entwicklung der Reserven in den USA gebremst. Wie aus Daten vom Mittwoch hergeht, waren die amerikanischen Lagerbestände an Rohöl in der vergangenen Woche überraschend stark um 3,7 Millionen Barrel gestiegen. Ein Anstieg der Ölreserven in der größten Volkswirtschaft der Welt belastet in der Regel die Preise am Ölmarkt.

/jkr/stk

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX)

Bildquellen: noomcpk / Shutterstock.com, William Potter / Shutterstock.com

