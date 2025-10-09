Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co aktuell

Fokus Rohstoffpreise

So bewegen sich Gold, Öl, Weizen & Co. aktuell.

Um 20:40 Uhr stand der Goldpreis bei 3.960,70 US-Dollar. Damit liegt der Kurs am Abend -1,94 Prozent niedriger als am Vortag (4.038,90 US-Dollar).

In der Zwischenzeit verzeichnet der Silberpreis Verluste. Um 20:40 Uhr fällt der Silberpreis um -0,12 Prozent auf 48,84 US-Dollar. Am Vortag standen noch 48,90 US-Dollar an der Tafel.

Daneben wertet der Platinpreis um 20:40 Uhr ab. Es geht -2,84 Prozent auf 1.627,50 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 1.675,00 US-Dollar stand.

Indes gibt der Palladiumpreis nach. Für den Palladiumpreis geht es nach 1.453,00 US-Dollar am Vortag auf 1.420,50 US-Dollar nach unten (--2,24 Prozent).

Derweil notiert der Ölpreis (Brent) bei 65,19 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (66,25 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -1,35 Prozent.

In der Zwischenzeit verbucht der Ölpreis (WTI) Abschläge in Höhe von -1,41 Prozent auf 61,41 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Ölpreis (WTI) bei 62,55 US-Dollar.

Zeitgleich verstärkt sich der Haferpreis um 2,60 Prozent auf 2,96 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 2,87 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Kaffeepreis Abschläge in Höhe von -1,68 Prozent auf 3,77 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Kaffeepreis bei 3,85 US-Dollar.

Währenddessen wird der Lebendrindpreis bei 2,35 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,38 Prozent im Vergleich zum Vortag (2,34 US-Dollar).

Zudem fällt der Maispreis. Um -0,83 Prozent reduziert sich der Maispreis um 20:20 Uhr auf 4,19 US-Dollar, nachdem der Maispreis am Vortag noch bei 4,22 US-Dollar lag.

Derweil notiert der Mastrindpreis bei 3,74 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (3,70 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 1,18 Prozent.

In der Zwischenzeit verbucht der Orangensaftpreis Abschläge in Höhe von -2,85 Prozent auf 2,05 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Orangensaftpreis bei 2,09 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Sojabohnenpreis um -0,78 Prozent auf 10,22 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Sojabohnenpreis bei 10,30 US-Dollar.

Nach 270,80 US-Dollar am Vortag ist der Sojabohnenmehlpreis am Donnerstagabend um -0,52 Prozent auf 270,30 US-Dollar gesunken.

Zudem gibt der Sojabohnenölpreis am Donnerstagabend nach. Um -0,73 Prozent auf 0,50 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Sojabohnenölpreis bei 0,51 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Zuckerpreis bergab. Um 19:00 Uhr steht ein Minus von -0,43 Prozent auf 0,16 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Zuckerpreis noch bei 0,16 US-Dollar.

Zudem gibt der Erdgaspreis - Natural Gas am Donnerstagabend nach. Um -1,92 Prozent auf 3,27 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Erdgaspreis - Natural Gas bei 3,33 US-Dollar.

Zudem fällt der Mageres Schwein Preis. Um -0,59 Prozent reduziert sich der Mageres Schwein Preis um 20:05 Uhr auf 0,97 US-Dollar, nachdem der Mageres Schwein Preis am Vortag noch bei 0,98 US-Dollar lag.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Milchpreis Verluste. Um 20:22 Uhr fällt der Milchpreis um -0,64 Prozent auf 17,01 US-Dollar. Am Vortag standen noch 17,19 US-Dollar an der Tafel.

Währenddessen zeigt sich der Heizölpreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (60,50 US-Dollar) geht es um -0,44 Prozent auf 60,23 US-Dollar nach unten.

Mit dem Reispreis geht es indes nordwärts. Der Reispreis gewinnt 1,35 Prozent auf 10,86 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 10,73 US-Dollar an der Tafel standen.

Derweil geht es für den Holzpreis bergauf. Der Holzpreis steigt 0,58 Prozent auf 606,00 US-Dollar, nach 601,50 US-Dollar am Vortag.

Redaktion finanzen.net