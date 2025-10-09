DAX24.664 +0,3%Est505.634 -0,3%MSCI World4.334 -0,4%Top 10 Crypto16,82 -2,7%Nas22.955 -0,4%Bitcoin104.812 -1,2%Euro1,1558 -0,6%Öl66,05 -0,1%Gold4.016 -0,6%
Bau von Rechenzentren

TSMC-Aktie trotzdem leichter: KI-Boom treibt Umsatz weiter an

09.10.25 17:07 Uhr
TSMC-Aktie trotzdem leichter: KI-Boom sorgt für Umsatzschup | finanzen.net

Der weltweite KI-Boom liefert dem taiwanesischen Chip-Auftragsfertiger TSMC weiterhin viel Rückenwind.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
201,30 EUR -1,20 EUR -0,59%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Apple Inc.
220,45 EUR -1,45 EUR -0,65%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Infineon AG
33,24 EUR 0,17 EUR 0,50%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
167,66 EUR 5,60 EUR 3,46%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
17,24 USD 0,00 USD 0,00%
Charts|News|Analysen

Allein im September schnellte der Umsatz im Jahresvergleich um fast ein Drittel nach oben, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Für das dritte Quartal ergibt sich damit ein Erlösplus von rund 30 Prozent auf 990 Milliarden Taiwan-Dollar (27,9 Mrd Euro). Damit übertraf das Unternehmen die Erwartungen von Analysten.

Wer­bung

Chipentwickler wie NVIDIA und AMD (Advanced Micro Devices), die ihre Chips auch von (Taiwan Semiconductor Manufacturing) herstellen lassen, können die Nachfrage weiter nur schwer bedienen. So bauen viele Tech-Unternehmen weiterhin weltweit gigantische Rechenzentren in hohem Tempo, da KI-Anwendungen viel Rechenleistung verschlingen.

Für die TSMC-Aktie ging es im taiwanesischen Handel letztlich um 1,77 Prozent aufwärts auf 1,440 Taiwan-Dollar. Die ADR-Papiere verlieren dagegen im NYSE-Handel zeitweise 1,58 Prozent auf 299,72 US-Dollar.

/mis/err/zb

HSINCHU (dpa-AFX)

