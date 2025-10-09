DAX24.611 +0,1%Est505.626 -0,4%MSCI World4.328 -0,6%Top 10 Crypto16,70 -3,4%Nas22.956 -0,4%Bitcoin104.341 -1,7%Euro1,1555 -0,6%Öl65,13 -1,4%Gold3.961 -1,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Ottobock BCK222 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Gerresheimer A0LD6E RENK RENK73 Diginex A40PU6 Plug Power A1JA81 Siemens Energy ENER6Y BMW 519000 Tesla A1CX3T D-Wave Quantum A3DSV9 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Fed-Protokoll im Fokus: Wall Street sinkt -- DAX schließt nach neuem Allzeithoch knapp im Plus -- Ottobock-Aktie mit IPO -- HSBC, NEL, D-Wave, Tilray, NVIDIA, Diginex, Rheinmetall & Co. im Fokus
Top News
Reich mit Bitcoin: Wie digitale Assets neue Superreiche schaffen Reich mit Bitcoin: Wie digitale Assets neue Superreiche schaffen
Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co aktuell Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co aktuell
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wachstumsstrategie

Diginex-Aktie nach Kurssprung mit starkem Sturz: KI-Übernahmen und ESG-Strategie beflügeln

09.10.25 20:15 Uhr
NASDAQ-Aktie Diginex nach kräftigen Gewinnen tiefrot: KI-Deals und ESG-Strategie sorgen für Kursstärke | finanzen.net

Die Diginex-Aktie verzeichnet einen bemerkenswerten Kursanstieg, unterstützt durch strategische Übernahmen und Partnerschaften im Bereich KI und ESG.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Diginex Limited Registered Shs
24,00 EUR -3,30 EUR -12,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Übernahme von Matter DK ApS stärkt ESG-Position
• ESG-Kooperation mit iNEED für Indonesien
• Diginex-Aktie im Höhenflug

Wer­bung

Nachdem die Diginex-Aktie im Mittwochshandel an der NASDAQ letztendlich um stolze 28,06 Prozent zulegen konnte auf 30,99 US-Dollar, geht es am Donnerstag nach anfänglichen Gewinnen um 16,01 Prozent runter auf 26,03 US-Dollar. Das Kursplus über die zurückliegenden drei Monate summiert sich damit mittlerweile auf fast 364 Prozent.

Dieser rasante Kursanstieg wird durch mehrere strategische Maßnahmen des Unternehmens unterstützt.

Strategische Übernahmen und Partnerschaften

Diginex hat kürzlich die Übernahme von Matter DK ApS abgeschlossen, einem führenden Anbieter von ESG-Datenanalysen, wodurch das Unternehmen seine Kompetenzen im Bereich Nachhaltigkeits-Reporting deutlich erweitert. Die Transaktion erfolgte als Aktientausch im Wert von rund 13 Millionen US-Dollar.

Wer­bung

Laut Diginex-CEO Miles Pelham stärkt die Übernahme die Kombination aus ESG-Datenexpertise, Blockchain-Technologien, KI und maschinellem Lernen und beschleunigt die Unterstützung von Kunden bei nachhaltigen Finanzstrategien. Matter-CEO Nils Fibæk bezeichnete den Abschluss als wichtigen Meilenstein für sein Unternehmen und sein Team.

Zusätzlich wurden Partnerschaften etwa mit Resulticks oder auch PT. Inovasi Emran Ekadanta, kurz iNEED, angekündigt, die das Wachstumspotenzial weiter erhöhen. In Kooperation mit iNEED plant Diginex, über 1.000 ländliche Banken mit digitalisierten ESG-Berichtssystemen auszustatten. Das Projekt umfasst eine Vorauszahlung von rund 1,7 Mio. US-Dollar und eine anschließende Umsatzbeteiligung.

Die Plattform diginexESG ermöglicht die Datenerfassung, Analyse und Berichterstattung nach internationalen und lokalen Standards. Ziel ist es, die Banken bei regulatorischer Compliance zu unterstützen und nachhaltige Finanzstrategien zu fördern. Die Partnerschaft wurde durch Resulticks initiiert, deren Übernahme durch Diginex ebenfalls geplant ist.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Diginex

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Diginex

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Den Rise / Shutterstock.com, SWKStock / Shutterstock.com

Nachrichten zu Diginex Limited Registered Shs

DatumMeistgelesen
Wer­bung