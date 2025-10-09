DAX24.733 +0,6%Est505.656 +0,1%MSCI World4.353 ±0,0%Top 10 Crypto16,99 -1,7%Nas23.043 +1,1%Bitcoin105.981 -0,1%Euro1,1608 -0,2%Öl66,04 -0,1%Gold4.039 ±0,0%
Cannabis-Bilanz

Tilray-Aktie springt zweistellig hoch: Starkes erstes Quartal mit Rekord-Nettoumsatz

09.10.25 13:26 Uhr
NASDAQ-Wert Tilray-Aktie mit zweistelligem Kursplus: Überzeugendes erstes Quartal dank Nettoumsatz in Rekordhöhe | finanzen.net

Der Cannabis-Konzern Tilray hat am Donnerstag als erster großer Vertreter seiner Branche die Bücher zum abgelaufenen Quartal geöffnet.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Tilray (ex Aphria)
1,76 EUR 0,31 EUR 21,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im ersten Geschäftsquartal seines Geschäftsjahres 2026 hat Tilray starke Ergebnisse verbucht. Während der Nettoumsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum (200,00 US-Dollar) um fünf Prozent auf 209,50 Millionen US-Dollar kletterte - Experten hatten mit 205 Millionen US-Dollar gerechnet-, stieg auch der Nettogewinn kräftig auf 1,5 Millionen US-Dollar. Das bereinigte EBITDA legte unterdessen um neun Prozent auf 10 Millionen US-Dollar zu und der operative Netto-Cashflow um 34 Millionen US-Dollar.

Irwin D. Simon, Chairman und Chief Executive Officer, betonte: "Mit Beginn des Geschäftsjahres 2026 unterstreichen die Ergebnisse des ersten Quartals von Tilray die Wirksamkeit unserer strategischen Vision und disziplinierten Umsetzung. Das Erreichen eines Rekord-Nettoumsatzes von 210 Millionen US-Dollar im ersten Quartal, die Erzielung eines Nettogewinns und die Stärkung unserer Bilanz sind nicht nur Meilensteine, sondern auch ein Beleg für unser Engagement für nachhaltiges Wachstum, operative Exzellenz und die Wertschöpfung für unsere Aktionäre. Unsere globale Plattform ermöglicht es Tilray Brands, nicht nur an der Entwicklung der globalen Cannabis-, Getränke- und Wellnessbranche teilzunehmen, sondern diese auch anzuführen".

Die Tilray-Aktie zeigt sich im vorbörslichen NASDAQ-Handel zeitweise stolze 15,12 Prozent stärker bei 1,98 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Tilray (ex Aphria) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

