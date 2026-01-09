Tilray Brands (ex Aphria) gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Tilray Brands (ex Aphria) ließ sich am 08.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Tilray Brands (ex Aphria) die Bilanz zum am 30.11.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,41 USD. Im Vorjahresquartal waren -1,000 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 217,5 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 211,0 Millionen USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.net
