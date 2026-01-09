DAX25.262 +0,5%Est505.997 +1,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,04 -1,2%Nas23.671 +0,8%Bitcoin77.762 ±-0,0%Euro1,1641 ±0,0%Öl63,34 +1,0%Gold4.510 +0,7%
Tilray Brands (ex Aphria) gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

10.01.26 06:35 Uhr
Tilray Brands (ex Aphria) ließ sich am 08.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Tilray Brands (ex Aphria) die Bilanz zum am 30.11.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,41 USD. Im Vorjahresquartal waren -1,000 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 217,5 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 211,0 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.net

