Asien-Strategie

HSBC Holdings will die Hang Seng Bank aus Hongkong für einen Milliardenbetrag vollständig übernehmen. Die britische Großbank treibt damit ihre auf Asien ausgerichtete Strategie voran.

13,6 Milliarden US-Dollar will die HSBC zahlen. HSBC teilte mit, sie werde 155,00 Hongkong-Dollar pro Aktie (umgerechnet 19,92 US-Dollar) für die Aktien der Hang Seng Bank bieten, die sie noch nicht besitzt. Damit wird der Kreditgeber mit insgesamt 37,30 Milliarden US-Dollar bewertet. Die HSBC hält derzeit 63 Prozent an der Hang Seng Bank, die unter dem anhaltenden Abschwung auf dem Hongkonger Markt für Gewerbeimmobilien leidet.

"Der Vorschlag steht im Einklang mit der strategischen Priorität der HSBC, ihr Geschäft in Hongkong auszubauen sowie einfacher und agiler zu gestalten", hieß es. Das Angebot der HSBC entspricht einem Aufschlag von 30 Prozent auf den letzten Schlusskurs der Hang Seng Bank. Deren Aktie reagierte auf die Nachricht mit einem Kursanstieg von zeitweise 26,05 Prozent auf 150,00 Hongkong-Dollar, während die in Hongkong notierte HSBC-Aktie zeitweise um 6,7 Prozent einbrach.

Michael Makdad von Morningstar bezeichnete den Schritt in einer ersten Einschätzung als positiv und "längst überfällig". Doppelte Börsennotierungen von Mutter- und Tochtergesellschaften seien für die Unternehmensführung grundsätzlich problematisch, sagte er.

Die HSBC hat unter CEO Georges Elhedery, der seit September 2024 im Amt ist, ihre Geschäftstätigkeit umstrukturiert. Die Bank, die ihren Sitz zwar in London hat, aber in Hongkong gegründet wurde, räumt ihren Heimatmärkten jetzt Priorität ein und konzentriert sich stärker auf Asien, wo sie den größten Teil ihres Geldes verdient.

Die HSBC will die Börsennotierung der Hang Seng Bank nach Abschluss des Angebots beenden und kündigte an, den Angebotspreis nicht erhöhen zu wollen. Die Übernahme werde aus internen Mitteln finanziert.

Die 1933 gegründete Hang Seng Bank ist eine der größten inländischen Banken in Hongkong. Das Finanzinstitut bietet Bank- und verwandte Finanzdienstleistungen sowie Versicherungen, Vermögensverwaltung und Indexerstellung an.

