10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

1. DAX fester erwartet

Der DAX bewegt sich vorbörslich zeitweise 0,2 Prozent höher bei 24.656,93 Punkten und könnte somit an diesem Donnerstag womöglich sein Rekordhoch von Juli bei 24.639,10 Zählern knacken.

2. Börsen in Fernost im Plus

In Tokio legt der Nikkei 225 gegen 07:00 MESZ um 1,41 Prozent auf 48.405,91 Punkte zu.

Auf dem chinesischen Festland gewinnt der Shanghai Composite 1,24 Prozent auf 3.931,07 Zähler. Hier hatte der Handel noch bis zur Wochenmitte im Rahmen der "Goldenen Woche" geruht.

In Hongkong notiert der Hang Seng marginale 0,04 Prozent im Plus bei 26.840,95 Einheiten.

3. Gerresheimer-Aktie: Prognosen für Geschäftsjahr 2025 gesenkt

Die Gerresheimer AG senkt ihre Prognose für das Geschäftsjahr 2025.

4. Südzucker-Aktie: Niedrige Preise belasten - Ausblick bestätigt

Der schwache Zuckermarkt hat Südzucker im ersten Geschäftshalbjahr 2025/26 erheblich belastet.

5. Nordex-Aktie: Auftragsvolumen nach Leistung steigt um 26 Prozent

Nordex hat im dritten Quartal bezogen auf die installierte Gesamtleistung rund 26 Prozent mehr Projektgeschäft verbucht als im Vorjahr - bei weitgehend stabilen Preisen.

6. Airbus-Aktie gesucht: 73 Auslieferungen im September - Analysten bleiben aber zuversichtlich

Der Flugzeugbauer Airbus hat im September 73 Flugzeuge ausgeliefert. Insgesamt liegt das Unternehmen hinter seinem Ziel, Analysten halten das Erreichen aber für möglich.

7. Deutsche Bank-Aktie: Neue Kooperation mit Bullish im Kryptohandel

Die international agierende Plattform Bullish kooperiert mit der Deutschen Bank im Bereich digitaler Vermögenswerte.

8. Mercedes-Benz-Aktie: Restrukturierung des Mobility-Geschäfts geplant

Der Autobauer Mercedes-Benz will ab dem kommenden Jahr kundenorientierte Aktivitäten von Fahrzeugvertrieb und Finanzdienstleistungen in einer integrierten Organisation bündeln.

9. Ölpreise höher

Die Ölpreise legen am Donnerstag zu. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete 66,33 US-Dollar. Das waren 25 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI legte um 0,30 Dollar auf 62,59 Dollar zu.

10. Euro wenig bewegt

Der Euro notiert am Morgen zeitweise bei 1,1642 US-Dollar.