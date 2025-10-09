DAX24.597 +0,9%Est505.650 +0,6%MSCI World4.354 ±0,0%Top 10 Crypto16,63 -3,8%Nas23.043 +1,1%Bitcoin104.868 -1,2%Euro1,1633 ±0,0%Öl66,27 +0,3%Gold4.038 ±-0,0%
Asiens Börsen im Plus -- Fed-Protokoll deutet auf weitere Zinssenkungen in diesem Jahr hin -- Mercedes-Benz plant Restrukturierung des Mobility-Geschäfts -- Gerresheimer, Nordex im Fokus
10 vor 9

10 wichtige Fakten: Das sollten Sie am Donnerstag an der Börse wissen - DAX mit neuem Allzeithoch?

09.10.25 08:00 Uhr
Was heute an der Börse wichtig ist - DAX auf Tuchfühlung zum Allzeithoch | finanzen.net

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.597,1 PKT 211,4 PKT 0,87%
Charts|News|Analysen
Hang Seng
26.829,5 PKT -128,3 PKT -0,48%
Charts|News|Analysen
Nikkei 225
48.503,1 PKT 768,1 PKT 1,61%
Charts|News|Analysen
Shanghai Composite
3.882,8 PKT 20,3 PKT 0,52%
Charts|News|Analysen

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX fester erwartet

Der DAX bewegt sich vorbörslich zeitweise 0,2 Prozent höher bei 24.656,93 Punkten und könnte somit an diesem Donnerstag womöglich sein Rekordhoch von Juli bei 24.639,10 Zählern knacken.

2. Börsen in Fernost im Plus

In Tokio legt der Nikkei 225 gegen 07:00 MESZ um 1,41 Prozent auf 48.405,91 Punkte zu.

Auf dem chinesischen Festland gewinnt der Shanghai Composite 1,24 Prozent auf 3.931,07 Zähler. Hier hatte der Handel noch bis zur Wochenmitte im Rahmen der "Goldenen Woche" geruht.

In Hongkong notiert der Hang Seng marginale 0,04 Prozent im Plus bei 26.840,95 Einheiten.

3. Gerresheimer-Aktie: Prognosen für Geschäftsjahr 2025 gesenkt

Die Gerresheimer AG senkt ihre Prognose für das Geschäftsjahr 2025. Zur Nachricht

4. Südzucker-Aktie: Niedrige Preise belasten - Ausblick bestätigt

Der schwache Zuckermarkt hat Südzucker im ersten Geschäftshalbjahr 2025/26 erheblich belastet. Zur Nachricht

5. Nordex-Aktie: Auftragsvolumen nach Leistung steigt um 26 Prozent

Nordex hat im dritten Quartal bezogen auf die installierte Gesamtleistung rund 26 Prozent mehr Projektgeschäft verbucht als im Vorjahr - bei weitgehend stabilen Preisen. Zur Nachricht

6. Airbus-Aktie gesucht: 73 Auslieferungen im September - Analysten bleiben aber zuversichtlich

Der Flugzeugbauer Airbus hat im September 73 Flugzeuge ausgeliefert. Insgesamt liegt das Unternehmen hinter seinem Ziel, Analysten halten das Erreichen aber für möglich. Zur Nachricht

7. Deutsche Bank-Aktie: Neue Kooperation mit Bullish im Kryptohandel

Die international agierende Plattform Bullish kooperiert mit der Deutschen Bank im Bereich digitaler Vermögenswerte. Zur Nachricht

8. Mercedes-Benz-Aktie: Restrukturierung des Mobility-Geschäfts geplant

Der Autobauer Mercedes-Benz will ab dem kommenden Jahr kundenorientierte Aktivitäten von Fahrzeugvertrieb und Finanzdienstleistungen in einer integrierten Organisation bündeln. Zur Nachricht

9. Ölpreise höher

Die Ölpreise legen am Donnerstag zu. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete 66,33 US-Dollar. Das waren 25 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI legte um 0,30 Dollar auf 62,59 Dollar zu.

10. Euro wenig bewegt

Der Euro notiert am Morgen zeitweise bei 1,1642 US-Dollar.

