Drittes Quartal

Nordex-Aktie: Auftragsvolumen nach Leistung steigt um 26 Prozent

09.10.25 07:25 Uhr
Nordex-Aktie: Auftragsvolumen nach Leistung wächst um 26 Prozent | finanzen.net

Nordex hat im dritten Quartal bezogen auf die installierte Gesamtleistung rund 26 Prozent mehr Projektgeschäft verbucht als im Vorjahr - bei weitgehend stabilen Preisen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nordex AG
23,48 EUR -0,12 EUR -0,51%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Windanlagenhersteller meldete ein Ordervolumen von insgesamt 2.170 Megawatt Turbinen-Leistung für die Monate Juli bis September - nach 1.726 Megawatt im Vorjahr.

Wer­bung

Der durchschnittlichen Verkaufspreis pro Megawatt Leistung (ASP) belief sich im dritten Quartal 2025 auf 0,93 Millionen Euro nach 0,92 Millionen im Vorjahreszeitraum. Der leichte Anstieg sei in erster Linie auf den Projektumfang und regionale Mixeffekte zurückzuführen, hieß es. Insgesamt seien die Preise stabil geblieben.

Nordex-Vorstandschef Jose Luis Blanco sagte, er sei "zuversichtlich, dass wir diesen positiven Trend auch im vierten Quartal fortsetzen können". Bezogen auf die ersten neun Monate stieg das Auftragsvolumen nach installierter Leistung um 31 Prozent.

DJG/rio/brb

DOW JONES

Bildquellen: Nordex, Lukassek / Shutterstock.com

