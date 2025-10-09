Michelin-Aktie unter Druck - Continental-Aktie dreht ins Plus
Die Aktien von Michelin sind am Donnerstag im frühen Handel unter Druck gekommen.
Werte in diesem Artikel
Zeitweise verliert die Aktie in Paris 3,47 Prozent auf 29,79 Euro. Continental folgten den schwachen Vorgaben aus Paris zunächst, drehten im Verlauf jedoch ins Plus und notieren inzwischen 0,21 Prozent höher bei 57,20 Euro.
Michelin litten unter vorsichtigen Kommentaren verschiedener Banken, deren Experten auf einen Pre-Close-Call des Unternehmens verwiesen, in dem über aktuelle Geschäftstrends informiert wird.
Analyst Ross MacDonald von der Citigroup äußerte Bedenken hinsichtlich des bestehenden Jahresausblicks. Michael Aspinall von Jefferies teilt diese Skepsis. Die Zahlen zum dritten Quartal Ende Oktober dürften seiner Ansicht nach die Schätzungen verfehlen. Akshat Kacker von JPMorgan senkte unterdessen seine Schätzungen für den operativen Gewinn und bewegt sich damit unter den bestehenden Konsensprognosen.
/mf/mis
PARIS (dpa-AFX)
Weitere Continental News
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Nachrichten zu Continental AG
