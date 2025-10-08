DAX24.553 +0,7%Est505.633 +0,4%MSCI World4.332 ±0,0%Top 10 Crypto17,05 -0,1%Nas22.788 -0,7%Bitcoin105.818 +1,5%Euro1,1633 -0,2%Öl66,26 +0,8%Gold4.036 +1,3%
Vor US-Lagerdaten

Ölpreise legen zu - die Gründe

08.10.25 11:47 Uhr
Ölpreise legen zu: Was steckt hinter der aktuellen Entwicklung? | finanzen.net

Die Ölpreise sind am Mittwoch gestiegen.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Ölpreis (Brent)
66,26 USD 0,53 USD 0,81%
News
Ölpreis (WTI)
62,55 USD 0,49 USD 0,79%
News

Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Dezember kostete 66,25 US-Dollar. Das waren 80 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI mit Auslieferung im November stieg um 83 Cent auf 62,56 Dollar.

Ein Anstieg der Ölreserven in den USA konnte die Notierung nicht belasten. Der Interessenverband American Petroleum Institute (API) hatte in der vergangenen Woche einen Zuwachs der Lagerbestände an Rohöl um 2,8 Millionen Barrel verzeichnet. Am Nachmittag werden die offiziellen Lagerdaten der US-Regierung erwartet, die für neue Impulse am Ölmarkt sorgen könnten.

Die Organisation erdölexportierender Länder (OECD) und ihre Verbündeten hatten zuletzt ihre Produktion weiter gesteigert, um Marktanteile zurückzugewinnen. In den USA deuten jüngste Prognosen darauf hin, dass die heimische Ölproduktion in diesem Jahr einen Rekordwert erreichen wird.

/jkr/jsl/mis

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX)

Bildquellen: Anton Watman / Shutterstock.com, William Potter / Shutterstock.com

