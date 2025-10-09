DAX24.628 +0,1%Est505.644 -0,1%MSCI World4.353 ±0,0%Top 10 Crypto16,77 -3,0%Nas23.043 +1,1%Bitcoin104.654 -1,4%Euro1,1611 -0,2%Öl66,51 +0,7%Gold4.039 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 BMW 519000 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RENK RENK73 Ottobock BCK222 Plug Power A1JA81 Diginex A40PU6 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T D-Wave Quantum A3DSV9 Novo Nordisk A3EU6F HENSOLDT HAG000 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Fed-Protokoll im Fokus: DAX nach neuem Allzeithoch freundlich -- Asiens Börsen im Plus -- Ottobock-Aktie mit IPO -- NVIDIA, BYD, HSBC, Gerresheimer, Rheinmetall & Co. im Fokus
Top News
So viel Gewinn hätte ein Polkadot-Investment von vor 5 Jahren eingebracht So viel Gewinn hätte ein Polkadot-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Wie viel Verlust ein Investment in Tezos von vor 5 Jahren eingefahren hätte Wie viel Verlust ein Investment in Tezos von vor 5 Jahren eingefahren hätte
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
E-Auto-Ziel zurückgeschraubt

Ferrari-Aktie gibt nach: Fokus wieder stärker auf Verbrenner

09.10.25 11:01 Uhr
Ferrari-Aktie im Minus: Autobauer setzt wieder verstärkt auf Verbrenner | finanzen.net

Der Sportwagenbauer Ferrari setzt bei neuen Modellen weniger auf Elektromotoren als bislang geplant.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BMW AG
81,08 EUR 0,66 EUR 0,82%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Ferrari N.V.
407,00 EUR -10,00 EUR -2,40%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
53,78 EUR 0,51 EUR 0,96%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Volkswagen (VW) AG Vz.
92,10 EUR 0,78 EUR 0,85%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Bis 2030 soll der Anteil der E-Modelle an der Produktpalette bei 20 Prozent liegen, wie aus einer am Donnerstag in Mailand veröffentlichten Kapitalmarktpräsentation hervorgeht. Bislang hatte der Porsche-Konkurrent einen E-Modell-Anteil von 40 Prozent angepeilt.

Wer­bung

Im Gegenzug sollen 2030 rund 40 Prozent der Ferrari-Modelle einen Verbrenner-Motor haben - hier hatte Ferrari zuletzt 20 Prozent in Aussicht gestellt. Die restlichen 40 Prozent sollen sowohl einen Elektro- als auch einen Verbrenner-Motor haben.

Aktuell gibt es noch keinen Ferrari mit reinem E-Antrieb. Am Donnerstag möchte das Unternehmen mit dem Elettrica das erste E-Auto der Marke vorstellen. 2026 soll das Auto den bisherigen Plänen zufolge auf den Markt kommen. Hybrid-Autos gibt es dagegen bereits. Die Italiener wollen bis 2030 jedes Jahr vier neue Modelle an den Start bringen.

Neue Finanzziele nannte der Konzern in der Mitteilung zum Kapitalmarkttag nicht. An der Börse reduzierte die Ferrari-Aktie nach der Ankündigung, das E-Auto-Ziel zurückschrauben zu wollen, ihre Verluste. Zuletzt verlor das Papier nur noch rund ein Prozent auf 414 Euro, nachdem es im frühen Handel fast drei Prozent nachgegeben hatte.

Wer­bung

Die im EuroStoxx 50 notierte Aktie tritt 2025 auf der Stelle, nachdem sie die Jahre davor kräftig an Wert gewonnen hat. In den vergangenen fünf Jahren zog der Kurs der Ferrari-Anteile um fast 170 Prozent an. Damit schnitt das Untenrehmen deutlich besser ab als der Branchenindex Stoxx 600 Auto&Parts, der im gleichen Zeitraum nur um 18 Prozent zulegte.

Zudem ist Ferrari mit einem Börsenwert von rund 74 Milliarden Euro der wertvollste europäische Autohersteller. Zum Vergleich: Die VW-Tochter Porsche kommt nach zuletzt heftigen Kursverlusten gerade mal noch auf 39 Milliarden Euro. Volkswagen selbst auf 47 Milliarden Euro und auch BMW und Mercedes-Benz liegen mit jeweils etwas mehr als 50 Milliarden Euro deutlich hinter Ferrari.

Ferrari ist zwar gemessen am Umsatz deutlich kleiner als die deutschen Hersteller, dabei aber viel profitabler.

Wer­bung

Die Ferrari-Aktie verliert in Mailand zeitweise 1,29 Prozent auf 413,10 Euro.

/zb/mis

MARANELLO (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf BMW

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BMW

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: JEWEL SAMAD_AFP_Getty10, Stanislav Fosenbauer / Shutterstock.com

Nachrichten zu BMW AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu BMW AG

DatumRatingAnalyst
08:56BMW BuyUBS AG
08.10.2025BMW BuyWarburg Research
08.10.2025BMW Sector PerformRBC Capital Markets
08.10.2025BMW BuyJefferies & Company Inc.
08.10.2025BMW OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
08:56BMW BuyUBS AG
08.10.2025BMW BuyWarburg Research
08.10.2025BMW BuyJefferies & Company Inc.
08.10.2025BMW OverweightJP Morgan Chase & Co.
08.10.2025BMW BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
08.10.2025BMW Sector PerformRBC Capital Markets
22.08.2025BMW Sector PerformRBC Capital Markets
31.07.2025BMW Sector PerformRBC Capital Markets
17.07.2025BMW Sector PerformRBC Capital Markets
11.07.2025BMW Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
27.03.2025BMW UnderweightBarclays Capital
11.09.2024BMW UnderweightBarclays Capital
09.05.2024BMW UnderweightBarclays Capital
17.04.2024BMW UnderweightBarclays Capital
24.11.2023BMW UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BMW AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen