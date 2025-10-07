IBM-Aktie mit Rekordhoch: Kooperation mit 'Claude'-Entwickler Anthropic treibt den Kurs
Eine Software-Partnerschaft mit dem KI-Unternehmen Anthropic hat die Aktien von IBM am Dienstag angetrieben.
Werte in diesem Artikel
Der Kurs klettert an der NYSE zeitweise um 3,95 Prozent auf 300,86 US-Dollar und markierte bei 301,04 US-Dollar ein neues Rekordhoch.
Das Computer-Urgestein und der OpenAI-Rivale wollen gemeinsam die Entwicklung von KI-Features für Unternehmensanwendungen beschleunigen, wie sie mitteilten. Dazu werde das KI-Sprachmodell Claude von Anthropic in bestimmte Software-Produkte von IBM integriert.
