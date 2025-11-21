IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM gewinnt am Abend an Fahrt

Blick auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von IBM. Die IBM-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,3 Prozent auf 300,11 USD.

Um 20:07 Uhr konnte die Aktie von IBM zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 3,3 Prozent auf 300,11 USD. In der Spitze legte die IBM-Aktie bis auf 300,23 USD zu. Bei 293,48 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Bisher wurden via New York 422.662 IBM-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 13.11.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 324,90 USD. 8,26 Prozent Plus fehlen der IBM-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 214,62 USD ab. Abschläge von 28,49 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass IBM-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 6,71 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete IBM 6,67 USD aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 236,00 USD für die IBM-Aktie.

IBM ließ sich am 22.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,84 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,36 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 16,33 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 9,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 14,97 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 28.01.2026 dürfte IBM Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 27.01.2027.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem IBM-Gewinn in Höhe von 11,37 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur IBM-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Titel IBM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IBM von vor 10 Jahren abgeworfen

Quanten-KI: Das enorme Potenzial von Quantencomputern und künstlicher Intelligenz

Dow Jones 30 Industrial-Titel IBM-Aktie: So viel Gewinn hätte eine IBM-Investition von vor 5 Jahren eingebracht