DAX23.092 -0,8%Est505.515 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,29 -1,9%Nas22.273 +0,9%Bitcoin73.992 -1,6%Euro1,1518 -0,1%Öl62,48 -1,1%Gold4.065 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 Tesla A1CX3T Infineon 623100 Lufthansa 823212 Alphabet A (ex Google) A14Y6F TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Palantir A2QA4J SAP 716460 Siemens 723610
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht bei über 23.000 Punkten ins Wochenende -- Wall Street höher -- Portfolio von NVIDIA -- Bitcoin & Co. tiefrot -- D-Wave, Novo Nordisk, Siemens Energy, DroneShield, Rheinmetall, RENK im Fokus
Top News
23.000-Punkte-Marke knapp gehalten: DAX geht mit Verlusten ins Wochenende - NVIDIA-Rally verpufft schneller als gedacht 23.000-Punkte-Marke knapp gehalten: DAX geht mit Verlusten ins Wochenende - NVIDIA-Rally verpufft schneller als gedacht
DAX in KW 47: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern DAX in KW 47: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Für alle, die mehr wollen: Bonus-Zertifikate der LBBW. Jetzt mehr erfahren!
Marktbericht

Börse New York in Grün: Letztendlich Pluszeichen im Dow Jones

21.11.25 22:32 Uhr
Börse New York in Grün: Letztendlich Pluszeichen im Dow Jones | finanzen.net

Der Dow Jones performte schlussendlich positiv.

Werte in diesem Artikel
Aktien
American Express Co.
300,20 EUR -4,75 EUR -1,56%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Chevron Corp.
130,44 EUR -0,32 EUR -0,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Coca-Cola Co.
63,42 EUR 1,49 EUR 2,41%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
JPMorgan Chase & Co.
255,10 EUR -4,90 EUR -1,88%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Merck Co.
86,40 EUR 4,40 EUR 5,37%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Microsoft Corp.
409,30 EUR -5,80 EUR -1,40%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
155,16 EUR -1,58 EUR -1,01%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Sherwin-Williams Co.
285,80 EUR -4,80 EUR -1,65%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
UnitedHealth Inc.
279,30 EUR 9,05 EUR 3,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Verizon Inc.
36,00 EUR 0,38 EUR 1,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Walmart
91,16 EUR -1,92 EUR -2,06%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
Dow Jones 30 Industrial
46.245,4 PKT 493,2 PKT 1,08%
Charts|News|Analysen

Letztendlich notierte der Dow Jones im NYSE-Handel 1,08 Prozent fester bei 46.245,41 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 18,997 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 46.567,51 Zählern und damit 1,78 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (45.752,26 Punkte).

Der Dow Jones erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 46.577,50 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 45.781,58 Punkten lag.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den Dow Jones bereits um 1,75 Prozent abwärts. Der Dow Jones notierte noch vor einem Monat, am 21.10.2025, bei 46.924,74 Punkten. Der Dow Jones verzeichnete vor drei Monaten, am 21.08.2025, den Stand von 44.785,50 Punkten. Vor einem Jahr, am 21.11.2024, wurde der Dow Jones mit 43.870,35 Punkten gehandelt.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 9,09 Prozent. 48.431,57 Punkte markierten den Höchststand des Dow Jones im laufenden Jahr. Das Jahrestief steht hingegen bei 36.611,78 Zählern.

Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind aktuell Merck (+ 2,94 Prozent auf 97,76 USD), Sherwin-Williams (+ 2,76 Prozent auf 337,06 USD), UnitedHealth (+ 2,71 Prozent auf 319,97 USD), American Express (+ 2,64 Prozent auf 352,89 USD) und Coca-Cola (+ 2,44 Prozent auf 72,95 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind hingegen Walmart (-1,67 Prozent auf 105,32 USD), Microsoft (-1,32 Prozent auf 472,12 USD), NVIDIA (-0,97 Prozent auf 178,88 USD), Chevron (-0,22 Prozent auf 149,98 USD) und JPMorgan Chase (-0,12 Prozent auf 298,02 USD).

Die meistgehandelten Dow Jones-Aktien

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 91.653.678 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 3,925 Bio. Euro im Dow Jones den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier wird ein KGV von 8,79 erwartet. Unter den Aktien im Index zeigt die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,63 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: American Express und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf American Express

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf American Express

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
20.11.2025NVIDIA KaufenDZ BANK
20.11.2025NVIDIA BuyUBS AG
20.11.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.11.2025NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
20.11.2025NVIDIA BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
20.11.2025NVIDIA KaufenDZ BANK
20.11.2025NVIDIA BuyUBS AG
20.11.2025NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
20.11.2025NVIDIA BuyGoldman Sachs Group Inc.
20.11.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
20.11.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
21.11.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen