Börse New York in Grün: Letztendlich Pluszeichen im Dow Jones

Marktbericht

Der Dow Jones performte schlussendlich positiv.

Letztendlich notierte der Dow Jones im NYSE-Handel 1,08 Prozent fester bei 46.245,41 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 18,997 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 46.567,51 Zählern und damit 1,78 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (45.752,26 Punkte).

Der Dow Jones erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 46.577,50 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 45.781,58 Punkten lag.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den Dow Jones bereits um 1,75 Prozent abwärts. Der Dow Jones notierte noch vor einem Monat, am 21.10.2025, bei 46.924,74 Punkten. Der Dow Jones verzeichnete vor drei Monaten, am 21.08.2025, den Stand von 44.785,50 Punkten. Vor einem Jahr, am 21.11.2024, wurde der Dow Jones mit 43.870,35 Punkten gehandelt.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 9,09 Prozent. 48.431,57 Punkte markierten den Höchststand des Dow Jones im laufenden Jahr. Das Jahrestief steht hingegen bei 36.611,78 Zählern.

Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind aktuell Merck (+ 2,94 Prozent auf 97,76 USD), Sherwin-Williams (+ 2,76 Prozent auf 337,06 USD), UnitedHealth (+ 2,71 Prozent auf 319,97 USD), American Express (+ 2,64 Prozent auf 352,89 USD) und Coca-Cola (+ 2,44 Prozent auf 72,95 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind hingegen Walmart (-1,67 Prozent auf 105,32 USD), Microsoft (-1,32 Prozent auf 472,12 USD), NVIDIA (-0,97 Prozent auf 178,88 USD), Chevron (-0,22 Prozent auf 149,98 USD) und JPMorgan Chase (-0,12 Prozent auf 298,02 USD).

Die meistgehandelten Dow Jones-Aktien

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 91.653.678 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 3,925 Bio. Euro im Dow Jones den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier wird ein KGV von 8,79 erwartet. Unter den Aktien im Index zeigt die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,63 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net