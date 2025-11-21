IBM Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken IBM am Nachmittag ins Plus

So entwickelt sich IBM

Die Aktie von IBM gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von IBM zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,9 Prozent auf 293,02 USD.

Um 15:52 Uhr ging es für das IBM-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 293,02 USD. Die IBM-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 295,48 USD aus. Bei 293,48 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten IBM-Aktien beläuft sich auf 253.821 Stück.

Am 13.11.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 324,90 USD. 10,88 Prozent Plus fehlen der IBM-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 214,62 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die IBM-Aktie mit einem Verlust von 26,76 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 6,67 USD an IBM-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 6,71 USD. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die IBM-Aktie bei 236,00 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte IBM am 22.10.2025 vor. Das EPS wurde auf 1,84 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,36 USD je Aktie in den Büchern gestanden. IBM hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 16,33 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 14,97 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte IBM am 28.01.2026 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 27.01.2027 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je IBM-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 11,37 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur IBM-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Titel IBM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IBM von vor 10 Jahren abgeworfen

Quanten-KI: Das enorme Potenzial von Quantencomputern und künstlicher Intelligenz

Dow Jones 30 Industrial-Titel IBM-Aktie: So viel Gewinn hätte eine IBM-Investition von vor 5 Jahren eingebracht