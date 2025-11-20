DAX23.279 +0,5%Est505.570 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,43 -8,2%Nas22.207 -1,6%Bitcoin74.998 -5,3%Euro1,1535 -0,1%Öl63,32 -0,5%Gold4.076 -0,1%
DAX letztlich höher -- US-Börsen fallen ins Minus -- NVIDIA mit kräftigem Gewinnplus -- Palo Alto enttäuscht -- Meta, D-Wave, Plug Power, Palantir, Rüstungsaktien, AMD, Novo Nordisk im Fokus
Darum zeigt sich der Euro zum Dollar wenig bewegt
Kryptowährung im Fokus: Dieser Stablecoin vereint Krypto- und Goldinvestment
IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM gewinnt am Donnerstagabend an Fahrt

20.11.25 20:23 Uhr
IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM gewinnt am Donnerstagabend an Fahrt

Die Aktie von IBM zählt am Donnerstagabend zu den Gewinnern des Tages. Die IBM-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Plus bei 291,14 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
IBM Corp. (International Business Machines)
258,40 EUR 7,25 EUR 2,89%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie legte um 20:07 Uhr in der New York-Sitzung 0,9 Prozent auf 291,14 USD zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die IBM-Aktie bisher bei 300,71 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 295,60 USD. Bisher wurden via New York 406.759 IBM-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.11.2025 bei 324,90 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die IBM-Aktie somit 10,39 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 21.11.2024 auf bis zu 209,83 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 27,93 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

IBM-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 6,67 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 6,71 USD aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 236,00 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte IBM am 22.10.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,84 USD. Im Vorjahresviertel waren -0,36 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,11 Prozent auf 16,33 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 14,97 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 28.01.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 27.01.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je IBM-Aktie in Höhe von 11,37 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu IBM Corp. (International Business Machines)

DatumMeistgelesen
Analysen zu IBM Corp. (International Business Machines)

DatumRatingAnalyst
07.04.2025IBM HoldJefferies & Company Inc.
31.03.2025IBM HoldJefferies & Company Inc.
23.03.2025IBM NeutralJP Morgan Chase & Co.
30.01.2025IBM BuyGoldman Sachs Group Inc.
30.01.2025IBM SellUBS AG
mehr Analysen