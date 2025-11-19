IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM tendiert am Mittwochabend fester

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von IBM. Im New York-Handel gewannen die IBM-Papiere zuletzt 0,1 Prozent.

Das Papier von IBM konnte um 20:07 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,1 Prozent auf 290,25 USD. Der Kurs der IBM-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 291,04 USD zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 290,05 USD. Zuletzt wechselten via New York 186.509 IBM-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 13.11.2025 auf bis zu 324,90 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die IBM-Aktie somit 10,66 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.11.2024 bei 206,48 USD. Abschläge von 28,86 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten IBM-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 6,67 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 6,71 USD aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 236,00 USD an.

Am 22.10.2025 hat IBM in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,84 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,36 USD je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat IBM im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,11 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 16,33 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 14,97 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von IBM wird am 28.01.2026 gerechnet. Am 27.01.2027 wird IBM schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass IBM im Jahr 2025 11,37 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

