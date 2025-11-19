IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM tendiert am Mittwochabend fester
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von IBM. Im New York-Handel gewannen die IBM-Papiere zuletzt 0,1 Prozent.
Werte in diesem Artikel
Das Papier von IBM konnte um 20:07 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,1 Prozent auf 290,25 USD. Der Kurs der IBM-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 291,04 USD zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 290,05 USD. Zuletzt wechselten via New York 186.509 IBM-Aktien den Besitzer.
Der Anteilsschein kletterte am 13.11.2025 auf bis zu 324,90 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die IBM-Aktie somit 10,66 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.11.2024 bei 206,48 USD. Abschläge von 28,86 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Zuletzt erhielten IBM-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 6,67 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 6,71 USD aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 236,00 USD an.
Am 22.10.2025 hat IBM in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,84 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,36 USD je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat IBM im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,11 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 16,33 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 14,97 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von IBM wird am 28.01.2026 gerechnet. Am 27.01.2027 wird IBM schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.
Experten gehen davon aus, dass IBM im Jahr 2025 11,37 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur IBM-Aktie
Dow Jones 30 Industrial-Titel IBM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IBM von vor 10 Jahren abgeworfen
Quanten-KI: Das enorme Potenzial von Quantencomputern und künstlicher Intelligenz
Dow Jones 30 Industrial-Titel IBM-Aktie: So viel Gewinn hätte eine IBM-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Übrigens: IBM und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf IBM
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf IBM
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com
Nachrichten zu IBM Corp. (International Business Machines)
Analysen zu IBM Corp. (International Business Machines)
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.04.2025
|IBM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.03.2025
|IBM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.03.2025
|IBM Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.01.2025
|IBM Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.01.2025
|IBM Sell
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.01.2025
|IBM Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.04.2020
|IBM Outperform
|Credit Suisse Group
|19.07.2019
|IBM Outperform
|Credit Suisse Group
|11.04.2019
|IBM Outperform
|Credit Suisse Group
|10.12.2018
|Red Hat Buy
|Monness, Crespi, Hardt & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.04.2025
|IBM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.03.2025
|IBM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.03.2025
|IBM Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.2024
|IBM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.10.2024
|IBM Halten
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.01.2025
|IBM Sell
|UBS AG
|24.10.2024
|IBM Sell
|UBS AG
|19.07.2018
|IBM Sell
|Société Générale Group S.A. (SG)
|12.01.2018
|IBM Sell
|Société Générale Group S.A. (SG)
|17.07.2017
|IBM Underweight
|Barclays Capital
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für IBM Corp. (International Business Machines) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen