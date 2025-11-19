DAX23.199 +0,1%Est505.551 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,15 -2,2%Nas22.528 +0,4%Bitcoin77.588 -3,2%Euro1,1536 -0,4%Öl63,38 -2,2%Gold4.071 +0,1%
IBM Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken IBM am Mittwochnachmittag ins Minus

19.11.25 16:08 Uhr
IBM Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken IBM am Mittwochnachmittag ins Minus

Die Aktie von IBM gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die IBM-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 0,1 Prozent auf 289,58 USD ab.

Um 15:52 Uhr rutschte die IBM-Aktie in der New York-Sitzung um 0,1 Prozent auf 289,58 USD ab. Im Tief verlor die IBM-Aktie bis auf 288,32 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 290,05 USD. Zuletzt wurden via New York 68.059 IBM-Aktien umgesetzt.

Am 13.11.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 324,90 USD an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 12,20 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 20.11.2024 bei 206,48 USD. Derzeit notiert die IBM-Aktie damit 40,25 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für IBM-Aktionäre betrug im Jahr 2024 6,67 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 6,71 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 236,00 USD je IBM-Aktie an.

IBM ließ sich am 22.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,84 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,36 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat IBM im vergangenen Quartal 16,33 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte IBM 14,97 Mrd. USD umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 28.01.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 27.01.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von IBM.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,37 USD je IBM-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu IBM Corp. (International Business Machines)

DatumRatingAnalyst
07.04.2025IBM HoldJefferies & Company Inc.
31.03.2025IBM HoldJefferies & Company Inc.
23.03.2025IBM NeutralJP Morgan Chase & Co.
30.01.2025IBM BuyGoldman Sachs Group Inc.
30.01.2025IBM SellUBS AG
DatumRatingAnalyst
30.01.2025IBM BuyGoldman Sachs Group Inc.
21.04.2020IBM OutperformCredit Suisse Group
19.07.2019IBM OutperformCredit Suisse Group
11.04.2019IBM OutperformCredit Suisse Group
10.12.2018Red Hat BuyMonness, Crespi, Hardt & Co.
DatumRatingAnalyst
07.04.2025IBM HoldJefferies & Company Inc.
31.03.2025IBM HoldJefferies & Company Inc.
23.03.2025IBM NeutralJP Morgan Chase & Co.
24.10.2024IBM HoldJefferies & Company Inc.
01.10.2024IBM HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
30.01.2025IBM SellUBS AG
24.10.2024IBM SellUBS AG
19.07.2018IBM SellSociété Générale Group S.A. (SG)
12.01.2018IBM SellSociété Générale Group S.A. (SG)
17.07.2017IBM UnderweightBarclays Capital

