Ausblick: IBM präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

21.10.25 21:43 Uhr
NYSE-Aktie IBM vor Zahlenvorlage: Das erwarten Experten | finanzen.net

Demnächst wird IBM die Zahlen zum vergangenen Quartal präsentieren.

IBM Corp. (International Business Machines)
244,00 EUR 1,45 EUR 0,60%
IBM wird am 22.10.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel - Abschlussdatum 30.09.2025 - vorstellen.

Die Schätzungen von 16 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 2,45 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte IBM ein EPS von -0,360 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 14 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 7,50 Prozent auf 16,09 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 14,97 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Insgesamt erwarten 18 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 11,17 USD je Aktie, gegenüber 6,43 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 16 Analysten durchschnittlich auf 66,75 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 62,75 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu IBM Corp. (International Business Machines)

DatumRatingAnalyst
07.04.2025IBM HoldJefferies & Company Inc.
31.03.2025IBM HoldJefferies & Company Inc.
23.03.2025IBM NeutralJP Morgan Chase & Co.
30.01.2025IBM BuyGoldman Sachs Group Inc.
30.01.2025IBM SellUBS AG
DatumRatingAnalyst
30.01.2025IBM BuyGoldman Sachs Group Inc.
21.04.2020IBM OutperformCredit Suisse Group
19.07.2019IBM OutperformCredit Suisse Group
11.04.2019IBM OutperformCredit Suisse Group
10.12.2018Red Hat BuyMonness, Crespi, Hardt & Co.
DatumRatingAnalyst
07.04.2025IBM HoldJefferies & Company Inc.
31.03.2025IBM HoldJefferies & Company Inc.
23.03.2025IBM NeutralJP Morgan Chase & Co.
24.10.2024IBM HoldJefferies & Company Inc.
01.10.2024IBM HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
30.01.2025IBM SellUBS AG
24.10.2024IBM SellUBS AG
19.07.2018IBM SellSociété Générale Group S.A. (SG)
12.01.2018IBM SellSociété Générale Group S.A. (SG)
17.07.2017IBM UnderweightBarclays Capital

