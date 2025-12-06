DAX 24.092 +0,3%ESt50 5.727 +0,1%MSCI World 4.418 +0,0%Top 10 Crypto 12,29 +2,0%Nas 23.613 +0,2%Bitcoin 78.530 +1,4%Euro 1,1641 +0,0%Öl 62,92 -1,5%Gold 4.203 +0,2%
IBM Aktie

IBM Aktien-Sparplan
270,00 EUR +5,20 EUR +1,96 %
STU
311,94 USD +4,03 USD +1,31 %
BTT
Marktkap. 246,82 Mrd. EUR

KGV 34,20 Div. Rendite 3,03%
WKN 851399

ISIN US4592001014

Symbol IBM

Jefferies & Company Inc.

IBM Hold

14:56 Uhr
IBM Hold
IBM Corp. (International Business Machines)
270,00 EUR 5,20 EUR 1,96%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für IBM nach einem Bericht über eine erwogene Übernahme auf "Hold" mit einem Kursziel von 300 US-Dollar belassen. Ein Kauf des Dateninfrastruktur-Unternehmens Confluent wäre der größte Deal für IBM seit der Übernahme von Red Hat im Jahr 2019, schrieb Brent Thill in einer am Montag vorliegenden Studie. Er würde darin eine Fortsetzung der Strategie sehen, den Software-Bereich zu beschleunigen. Strategisch passe Confluent gut zu dem IT-Konzern. Er sieht auch viele mögliche Vorteile durch den Querverkauf von Lösungen und Produkten./tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 01:33 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 01:33 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: IBM Hold

Unternehmen:
IBM Corp. (International Business Machines)		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
$ 300,00
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
$ 307,94		 Abst. Kursziel*:
-2,58%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
$ 311,94		 Abst. Kursziel aktuell:
-3,83%
Analyst Name:
Brent Thill 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 300,00

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu IBM Corp. (International Business Machines)

14:56 IBM Hold Jefferies & Company Inc.
07.04.25 IBM Hold Jefferies & Company Inc.
31.03.25 IBM Hold Jefferies & Company Inc.
23.03.25 IBM Neutral JP Morgan Chase & Co.
30.01.25 IBM Buy Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen

